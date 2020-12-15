|
Российские хакеры взломали ведомство США по борьбе с хакерами. Досталось также санкционному принтеру
15 декабря 2020, 02:55 • 96 • Политика
Российских хакеров обвинили в том, что они взломали Министерство внутренней безопасности США, отвечающее за борьбу с хакерами. Досталось также одному из главных санкционных принтеров США - Минфину.
Об этом в понедельник сообщил Reuters со ссылкой на анонимные источники. Под удар попало Министерство внутренней безопасности США, чьи главные задачи - следить за границами и обеспечивать кибербезопасность. По словам источника агентства, хакеры получили доступ к внутренним коммуникациям министерства.
Кроме того, жертвами кибератаки якобы стали Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
Отметим, что почти все обвинения в адрес русских хакеров обычно происходят от анонимных источников, поэтому достоверность данной информации трудно проверить. Американская сторона регулярно уличает Россию в хакерских атаках, но при этом никогда не приводит доказательств.
"Русские хакеры" стали поводом для инициирования масштабного расследования после победы президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Расследование, продолжавшееся несколько лет и стоившее американским налогоплательщикам миллионы долларов, так ни к чему и не привело. Бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру пришлось признать отсутствие "сговора Трампа с русскими". Однако это не помешало выдвигать против Москвы новые обвинения. С тех пор пресловутых русских хакеров успели обвинить в Brexit, вмешательстве в британские выборы и даже в попытке сорвать Олимпийские игры.
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2020, 00:40
|
09 декабря 2020, 04:50
|
08 декабря 2020, 05:55
|
08 декабря 2020, 04:05
|
12 декабря 2020, 19:55
|
12 декабря 2020, 10:45
|
10 декабря 2020, 01:00