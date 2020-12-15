Российские хакеры взломали ведомство США по борьбе с хакерами. Досталось также санкционному принтеру

Об этом в понедельник сообщил Reuters со ссылкой на анонимные источники. Под удар попало Министерство внутренней безопасности США, чьи главные задачи - следить за границами и обеспечивать кибербезопасность. По словам источника агентства, хакеры получили доступ к внутренним коммуникациям министерства.

Кроме того, жертвами кибератаки якобы стали Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

Отметим, что почти все обвинения в адрес русских хакеров обычно происходят от анонимных источников, поэтому достоверность данной информации трудно проверить. Американская сторона регулярно уличает Россию в хакерских атаках, но при этом никогда не приводит доказательств.

"Русские хакеры" стали поводом для инициирования масштабного расследования после победы президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Расследование, продолжавшееся несколько лет и стоившее американским налогоплательщикам миллионы долларов, так ни к чему и не привело. Бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру пришлось признать отсутствие "сговора Трампа с русскими". Однако это не помешало выдвигать против Москвы новые обвинения. С тех пор пресловутых русских хакеров успели обвинить в Brexit, вмешательстве в британские выборы и даже в попытке сорвать Олимпийские игры.