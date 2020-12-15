Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
Главная / Политика

Российские хакеры взломали ведомство США по борьбе с хакерами. Досталось также санкционному принтеру

15 декабря 2020, 02:55  •  96 • Политика
Российских хакеров обвинили в том, что они взломали Министерство внутренней безопасности США, отвечающее за борьбу с хакерами. Досталось также одному из главных санкционных принтеров США - Минфину.
Об этом в понедельник сообщил Reuters со ссылкой на анонимные источники. Под удар попало Министерство внутренней безопасности США, чьи главные задачи - следить за границами и обеспечивать кибербезопасность. По словам источника агентства, хакеры получили доступ к внутренним коммуникациям министерства.
Кроме того, жертвами кибератаки якобы стали Министерство финансов США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
Отметим, что почти все обвинения в адрес русских хакеров обычно происходят от анонимных источников, поэтому достоверность данной информации трудно проверить. Американская сторона регулярно уличает Россию в хакерских атаках, но при этом никогда не приводит доказательств.
"Русские хакеры" стали поводом для инициирования масштабного расследования после победы президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Расследование, продолжавшееся несколько лет и стоившее американским налогоплательщикам миллионы долларов, так ни к чему и не привело. Бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру пришлось признать отсутствие "сговора Трампа с русскими". Однако это не помешало выдвигать против Москвы новые обвинения. С тех пор пресловутых русских хакеров успели обвинить в Brexit, вмешательстве в британские выборы и даже в попытке сорвать Олимпийские игры.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
15 декабря 2020, 01:05
За Навальным охотились четыре года
15 декабря 2020, 01:05
Косачев оценил шансы на улучшение отношений России и США при Байдене
15 декабря 2020, 01:05
Готовятся покорять Чёрное море? Киев заключил с Турцией договор о беспилотниках и корветах для ВМС
15 декабря 2020, 01:05
Видимая рынком рука: как госрегулирование скажется на ценах
15 декабря 2020, 01:05
Миллионный штраф или тюрьма: Клевета в интернете может стать уголовным преступлением
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.