Российские истребители защищают Китай: Американцы удивлены и напуганы

Американское онлайн-издание The Drive посвятило большую статью истребителям Су-30МКК. Они изготовлены в России, но модернизированы в Китае. И теперь защищают воздушное пространство КНР над Южно-Китайским морем.

В публикации говорится, что некоторые самолёты Су-30МКК были оснащены российскими ракетами Р-27Р и Р-77. Кроме того, недавно состоялся 10-часовой полёт с учебно-тренировочной целью. Во время него была осуществлена воздушная дозаправка. Топливо подавалось с самолёта-танкера Ил-78.

СМИ напомнило, что Россия передала Китаю 76 единиц Су-30МКК. Некоторые из них успешно модернизировали. Например, встроили многофункциональные дисплеи. Китайцы также дополнили истребители своей авионикой и вооружением.

Американцы многому удивляются. При рассмотрении попавшего к ним видео они не обнаружили спасательных жилетов на лётчиках, хотя те патрулируют местность над морем. Авторы статьи сделали фантастическое предположение, что истребители оснащены "каким-то плавучим устройством, которое в ролике не видно". Отмечено и то, что во время длительных перелётов пилотам требуется перекусить, поэтому в кабине у них есть питательные батончики и напитки.