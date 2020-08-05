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Российские истребители защищают Китай: Американцы удивлены и напуганы
05 августа 2020, 13:35 • 210 • Политика
Американцы удивлены и напуганы сотрудничеством РФ и КНР в сфере вооружения. Российские истребители защищают Китай, что не прошло незамеченным в США.
Американское онлайн-издание The Drive посвятило большую статью истребителям Су-30МКК. Они изготовлены в России, но модернизированы в Китае. И теперь защищают воздушное пространство КНР над Южно-Китайским морем.
В публикации говорится, что некоторые самолёты Су-30МКК были оснащены российскими ракетами Р-27Р и Р-77. Кроме того, недавно состоялся 10-часовой полёт с учебно-тренировочной целью. Во время него была осуществлена воздушная дозаправка. Топливо подавалось с самолёта-танкера Ил-78.
СМИ напомнило, что Россия передала Китаю 76 единиц Су-30МКК. Некоторые из них успешно модернизировали. Например, встроили многофункциональные дисплеи. Китайцы также дополнили истребители своей авионикой и вооружением.
Американцы многому удивляются. При рассмотрении попавшего к ним видео они не обнаружили спасательных жилетов на лётчиках, хотя те патрулируют местность над морем. Авторы статьи сделали фантастическое предположение, что истребители оснащены "каким-то плавучим устройством, которое в ролике не видно". Отмечено и то, что во время длительных перелётов пилотам требуется перекусить, поэтому в кабине у них есть питательные батончики и напитки.
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