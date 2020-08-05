Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
Украина сдала себя по делу МН17? "Явка с повинной в чистом виде"
Могилёв уверяет: За неделю склоню Донбасс к возвращению под тризуб
Профессор заявил о болезни Путина: "Подарочек" от экс-президента Украи...
Главная / Политика

Российские истребители защищают Китай: Американцы удивлены и напуганы

05 августа 2020, 13:35  •  210 • Политика
Американцы удивлены и напуганы сотрудничеством РФ и КНР в сфере вооружения. Российские истребители защищают Китай, что не прошло незамеченным в США.
Американское онлайн-издание The Drive посвятило большую статью истребителям Су-30МКК. Они изготовлены в России, но модернизированы в Китае. И теперь защищают воздушное пространство КНР над Южно-Китайским морем.
В публикации говорится, что некоторые самолёты Су-30МКК были оснащены российскими ракетами Р-27Р и Р-77. Кроме того, недавно состоялся 10-часовой полёт с учебно-тренировочной целью. Во время него была осуществлена воздушная дозаправка. Топливо подавалось с самолёта-танкера Ил-78.
СМИ напомнило, что Россия передала Китаю 76 единиц Су-30МКК. Некоторые из них успешно модернизировали. Например, встроили многофункциональные дисплеи. Китайцы также дополнили истребители своей авионикой и вооружением.
Американцы многому удивляются. При рассмотрении попавшего к ним видео они не обнаружили спасательных жилетов на лётчиках, хотя те патрулируют местность над морем. Авторы статьи сделали фантастическое предположение, что истребители оснащены "каким-то плавучим устройством, которое в ролике не видно". Отмечено и то, что во время длительных перелётов пилотам требуется перекусить, поэтому в кабине у них есть питательные батончики и напитки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



210
Источник
Похожие новости
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
05 августа 2020, 05:20
"Разоблачение века" вышло в британском Mirror: Не обошлось без туалета
05 августа 2020, 01:40
Почему же Израиль молчал? Три версии взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 01:40
Взрыв в Бейруте унёс жизнь одного из ключевых ливанских политиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветова...
05 августа 2020, 01:40
"На корабле могло быть что угодно": Технический анализ взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 05:20
"Разоблачение века" вышло в британском Mirror: Не обошлось без туалета
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
29 июля 2020, 21:05
"Почему Вагнер? Так с трудовыми книжками были": Как брали русских в Минске. Мнение Тимошенко
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
29 июля 2020, 16:05
Странное исчезновение при строительстве "Северного потока - 2": СМИ вскрыли факты
30 июля 2020, 01:30
За что в Белоруссии задержали 33 гражданина РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.