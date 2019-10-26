Российские города ждёт крах советской системы теплоснабжения • 105 • Аналитика









Например, в Новосибирске, даже если в три раза увеличить темпы ремонта теплосетей, и, соответственно, размеры финансирования, через 30 лет они все равно придут в полную негодность. Эти реалии городские власти наконец стали осознавать. Вот почему новый вариант актуализации схемы теплоснабжения города предусматривает сохранение локальных котельных с короткими сетями вокруг них. Этот проект, разработанный новосибирской компанией «Корпус», дважды успешно прошел в этом году публичные слушания. Директор «Корпуса» кандидат экономических наук Юрий Воронов ответил на вопросы о будущем теплоэнергетики городов России.



— Представим, что можно создать идеальный вариант теплоснабжения Новосибирска. В этом году мэрия приняла предложенную вами схему теплоснабжения, заметно отличающуюся от той, которую нарисовала и пролоббировала в прошлом году компания СГК. Ваша схема теплоснабжения ближе к идеалу?



— Не может существовать вообще прилично работающая система теплоснабжения после того, как последние 30 лет ею всерьез не занимались. Поддержание работоспособности теплосетей похоже на латание тришкина кафтана, который износился на 70 процентов. А мы на ветхую ткань ставим все новые заплатки.



Существующие тарифы позволяют даже с учетом арендной платы за городские сети, которые платит муниципалитету «СИБЭКО», ремонтировать 1-1,5 процента сетей в год. По нормативам полагается не меньше четырех. Но и в этом случае мы в перспективе не решим проблему модернизации сетей. По моим расчетам, даже при ремонте 4 процентов сетей ежегодно доля их износа будет не сокращаться, а увеличиваться. Через 30 лет износ достигнет 100 процентов. То есть в 2049 году все трубы проще сдать в металлолом, чем чинить.



То, что нам сегодня обещает СГК, когда просит разрешить ей за 10 лет поднять тариф на тепло почти вдвое, похоже на гуманную форму расстрела. Когда приговоренному завязывают у стенки глаза и дают покурить перед смертью.



— Есть три источника, где можно взять дополнительные деньги на ремонт: у населения, в бюджете и у СГК. Почему не взять необходимую часть денег из прибыли владельца СГК миллиардера Мельниченко? Хотя этот господин весьма скуп, постоянно проживает на своих яхтах и благодаря этому даже налоги на личные доходы в России не платил.



— Слово «прибыль» для оффшорной компании — вещь эфемерная. Потому что в затраты можно вогнать все, что захочется. Нельзя даже узнать, какая у офшора прибыль.



— Замерзнуть через тридцать лет никто не хочет. В конце концов, есть дети, внуки. Но и платить за отопление в несколько раз больше многим не по карману. Тогда каким образом можно обеспечить энергетическую безопасность жителей Новосибирска?







— Считаю, что в условиях существующей высокой протяженности тепловых сетей невозможно найти достаточно денег на их ремонт. Поэтому длинные сети нужно постепенно сокращать. Придется переключать удаленные от ТЭЦ районы на локальные источники тепла. Кому они будут принадлежать, это вопрос другой. Если «СИБЭКО» и муниципалитет не могут содержать длинные сети в порядке, то в общих интересах разделять их на локальные, сосредоточенные в небольших радиусах вокруг большого количества теплоисточников.



Повторяю, что угроза безопасности идет с двух сторон: из-за строительства новых микрорайонов продолжается удлинение сетей от ТЭЦ, а у населения не прибавляется денег, чтобы отремонтировать даже существующие. И необходимые средства вряд ли появятся у новосибирцев в будущем. Например, лет 30 назад мы делали оценку объема инвестиций, какие нужно вложить в электрические сети СССР, чтобы довести их до уровня аналогичных сетей в США. Выяснилось, что инвестиции практически равны затратам на строительство всех электростанций за всю историю Советского Союза. Будем реалистами: содержать в порядке доставшиеся от СССР тепловые сети по карману только бюджету Москвы и еще нескольких наиболее богатых городов страны.



— Насколько я понимаю, в кризисной ситуации с теплоснабжением возникают новые возможности для развития бизнеса в энергетике?





— Да. В этой сфере необходимы профессионалы высокого класса, стратегические инвесторы, а не портфельные. И первым инвестором в локальные котельные, как ни парадоксально, может стать СГК, где работают одни из лучших специалистов в регионе. По моему мнению, для жителей Новосибирска совершенно не важно, кому будут принадлежать новые источники тепла, СГК или ее конкурентам. Лишь бы у владельца были квалифицированные кадры.



— Пока СГК выступает резко против вашей стратегии развития распределенной новосибирской энергетики. Если компания будет упорствовать, то мы все станем заложниками ее экономических интересов?



— Думаю, руководители СГК поймут, что денег на приведение существующих систем теплоснабжения крупных сибирских городов в полный порядок нет ни у населения, ни у государства, ни у самой этой компании.



Надеюсь, что местные, московские и зарубежные руководители СГК осознают, что они тоже в какой-то мере заложники кризиса. Мы с ними в одной лодке. Если будем тонуть, то вместе. В случае катастрофических ЧП с теплоснабжением руководящие сотрудники СГК обречены на судебное преследование более жесткое, чем мы видим сейчас в отношении бывшего владельца компании «СИБЭКО». Даже если он что-то украл, то все же никого не заморозил, здоровья не лишил.



— Противники локальных котельных утверждают, что технологически это шаг назад. Совместная выработка электроэнергии и тепла на крупных ТЭЦ экономичнее и экологичнее.



— В определенной мере сегодня это миф. Да, это было правильно для советской и нынешней китайской плановых экономик. Сейчас в России электроэнергия покупается и продается на рынке. Есть ли на нем у ТЭЦ конкурентные преимущества перед атомными и гидростанциями? Их нет, потому что тепло не продается по свободным ценам, его стоимость контролируется государством. Если у тебя цена электроэнергии определяется рынком, а тепло — регулируемыми тарифами, то как ты можешь обеспечить конкурентные преимущества на рынке электроэнергии? На эти ограничения еще накладывается сезонность спроса: полгода электроэнергия нужна больше, чем тепло, полгода наоборот.



— Но ТЭЦ — это не только совместная выработка тепла и электроэнергии, это еще и масштабы производства. Известно, что чем больше агрегаты, тем они более экономичны и экологичны. Поэтому в Китае, например, выбросы от современных ТЭЦ в 150-200 раз ниже в расчете на единицу мощности, чем у ТЭЦ-2. А коэффициент полезного действия выше почти в полтора раза.



— Экономический закон экономии на масштабе не подвергается сомнению. Но общие закономерности из учебников не всегда учитывают все обстоятельства ведения бизнеса. В нашем случае это затраты на обслуживание тепловых сетей в совершенно других экономических условиях, чем те, для которых они проектировались. Если у тебя нет денег на содержание тепловых сетей, а ты добиваешься резкого повышения тарифа, чтобы их содержать, то какой смысл увеличивать протяженность этих сетей и усугублять проблемы?



Из-за взаимовлияния потоков теплоносителя прирост затрат на содержание сетей идет быстрее, чем растет их протяженность. Кроме того, крупные агрегаты реже заменяются. Поэтому менее масштабные источники тепловой энергии используют более современные и более экономичные технологии сжигания топлива. Они лучше, чем те, что разработаны более 60 лет назад и используются на трех наших старых ТЭЦ. Не говоря уже о том, что на них нет современных систем очистки выбросов и систем сухого удаления золы, что стало нормой во всем мире, кроме России. Только у нас продолжают строить и эксплуатировать золоотвалы. Даже если они расположены среди жилых массивов. Это недопустимо, но ликвидация золоотвалов и переход на новые технологии потребует миллиардных вложений.



В рыночной экономике главный вопрос: кто за светлое будущее заплатит? Жителям городов не по карману содержать и обеспечивать ремонт источников тепла и тепловых сетей, существовавших на бюджетные деньги и средства государственных промышленных предприятий, которых давно нет.Например, в Новосибирске, даже если в три раза увеличить темпы ремонта теплосетей, и, соответственно, размеры финансирования, через 30 лет они все равно придут в полную негодность. Эти реалии городские власти наконец стали осознавать. Вот почему новый вариант актуализации схемы теплоснабжения города предусматривает сохранение локальных котельных с короткими сетями вокруг них. Этот проект, разработанный новосибирской компанией «Корпус», дважды успешно прошел в этом году публичные слушания. Директор «Корпуса» кандидат экономических наукответил на вопросы о будущем теплоэнергетики городов России.— Не может существовать вообще прилично работающая система теплоснабжения после того, как последние 30 лет ею всерьез не занимались. Поддержание работоспособности теплосетей похоже на латание тришкина кафтана, который износился на 70 процентов. А мы на ветхую ткань ставим все новые заплатки.Существующие тарифы позволяют даже с учетом арендной платы за городские сети, которые платит муниципалитету «СИБЭКО», ремонтировать 1-1,5 процента сетей в год. По нормативам полагается не меньше четырех. Но и в этом случае мы в перспективе не решим проблему модернизации сетей. По моим расчетам, даже при ремонте 4 процентов сетей ежегодно доля их износа будет не сокращаться, а увеличиваться. Через 30 лет износ достигнет 100 процентов. То есть в 2049 году все трубы проще сдать в металлолом, чем чинить.То, что нам сегодня обещает СГК, когда просит разрешить ей за 10 лет поднять тариф на тепло почти вдвое, похоже на гуманную форму расстрела. Когда приговоренному завязывают у стенки глаза и дают покурить перед смертью.— Слово «прибыль» для оффшорной компании — вещь эфемерная. Потому что в затраты можно вогнать все, что захочется. Нельзя даже узнать, какая у офшора прибыль.— Считаю, что в условиях существующей высокой протяженности тепловых сетей невозможно найти достаточно денег на их ремонт. Поэтому длинные сети нужно постепенно сокращать. Придется переключать удаленные от ТЭЦ районы на локальные источники тепла. Кому они будут принадлежать, это вопрос другой. Если «СИБЭКО» и муниципалитет не могут содержать длинные сети в порядке, то в общих интересах разделять их на локальные, сосредоточенные в небольших радиусах вокруг большого количества теплоисточников.Повторяю, что угроза безопасности идет с двух сторон: из-за строительства новых микрорайонов продолжается удлинение сетей от ТЭЦ, а у населения не прибавляется денег, чтобы отремонтировать даже существующие. И необходимые средства вряд ли появятся у новосибирцев в будущем. Например, лет 30 назад мы делали оценку объема инвестиций, какие нужно вложить в электрические сети СССР, чтобы довести их до уровня аналогичных сетей в США. Выяснилось, что инвестиции практически равны затратам на строительство всех электростанций за всю историю Советского Союза. Будем реалистами: содержать в порядке доставшиеся от СССР тепловые сети по карману только бюджету Москвы и еще нескольких наиболее богатых городов страны.— Да. В этой сфере необходимы профессионалы высокого класса, стратегические инвесторы, а не портфельные. И первым инвестором в локальные котельные, как ни парадоксально, может стать СГК, где работают одни из лучших специалистов в регионе. По моему мнению, для жителей Новосибирска совершенно не важно, кому будут принадлежать новые источники тепла, СГК или ее конкурентам. Лишь бы у владельца были квалифицированные кадры.— Думаю, руководители СГК поймут, что денег на приведение существующих систем теплоснабжения крупных сибирских городов в полный порядок нет ни у населения, ни у государства, ни у самой этой компании.Надеюсь, что местные, московские и зарубежные руководители СГК осознают, что они тоже в какой-то мере заложники кризиса. Мы с ними в одной лодке. Если будем тонуть, то вместе. В случае катастрофических ЧП с теплоснабжением руководящие сотрудники СГК обречены на судебное преследование более жесткое, чем мы видим сейчас в отношении бывшего владельца компании «СИБЭКО». Даже если он что-то украл, то все же никого не заморозил, здоровья не лишил.— В определенной мере сегодня это миф. Да, это было правильно для советской и нынешней китайской плановых экономик. Сейчас в России электроэнергия покупается и продается на рынке. Есть ли на нем у ТЭЦ конкурентные преимущества перед атомными и гидростанциями? Их нет, потому что тепло не продается по свободным ценам, его стоимость контролируется государством. Если у тебя цена электроэнергии определяется рынком, а тепло — регулируемыми тарифами, то как ты можешь обеспечить конкурентные преимущества на рынке электроэнергии? На эти ограничения еще накладывается сезонность спроса: полгода электроэнергия нужна больше, чем тепло, полгода наоборот.— Экономический закон экономии на масштабе не подвергается сомнению. Но общие закономерности из учебников не всегда учитывают все обстоятельства ведения бизнеса. В нашем случае это затраты на обслуживание тепловых сетей в совершенно других экономических условиях, чем те, для которых они проектировались. Если у тебя нет денег на содержание тепловых сетей, а ты добиваешься резкого повышения тарифа, чтобы их содержать, то какой смысл увеличивать протяженность этих сетей и усугублять проблемы?Из-за взаимовлияния потоков теплоносителя прирост затрат на содержание сетей идет быстрее, чем растет их протяженность. Кроме того, крупные агрегаты реже заменяются. Поэтому менее масштабные источники тепловой энергии используют более современные и более экономичные технологии сжигания топлива. Они лучше, чем те, что разработаны более 60 лет назад и используются на трех наших старых ТЭЦ. Не говоря уже о том, что на них нет современных систем очистки выбросов и систем сухого удаления золы, что стало нормой во всем мире, кроме России. Только у нас продолжают строить и эксплуатировать золоотвалы. Даже если они расположены среди жилых массивов. Это недопустимо, но ликвидация золоотвалов и переход на новые технологии потребует миллиардных вложений.В рыночной экономике главный вопрос: кто за светлое будущее заплатит? Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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