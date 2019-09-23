Российские гиперзвуковые ракеты и беззащитная Америка • 215 • Аналитика









Гиперзвуковое оружие России

Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести гиперзвуковое оружие. Но президент США от предложения российского лидера отказался, заявив, что у Америки такое оружие тоже скоро появится. Понятно, что это предложение Путина было скорее саркастическим, но смысл высказывания президента вполне понятен: Россия козырнула тем, что разработала новейшее оружие раньше. чем ее основной конкурент – США.



По словам Владимира Путина, пока таким оружием, какое появилось у России, не располагает ни одна страна в мире. Судя по всему, речь идет, прежде всего, о гиперзвуковой ракете «Кинжал». О ней впервые стало известно после послания президента Федеральному собранию РФ в 2018 году. Тогда Владимир Путин рассказал. что ракета способна достичь поставленной цели за считаные минуты. При этом скорость полета снаряда в 10 раз выше скорости звука, а дальность составляет 2 тысячи километров. Если потребуется, ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой.



В марте 2018 года Министерство обороны Российской Федерации отчиталось перед Верховным главнокомандующим об удачном пуске новой ракеты. Владимир Путин, прибыв в Астраханскую область, был приятно удивлен, когда ему продемонстрировали истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал».







В феврале 2019 года Путин, на встрече с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, подчеркнул, что Россия приступит к созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования средней дальности. По словам президента, это станет ответом на выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, несмотря на предупреждение российского президента, состоялся летом 2019 года.



Затем в открытых источниках появилась информация о том, что новая гиперзвуковая ракета будет создана на основе 3М22 «Циркон», а запускать ее смогут с тех же пусковых установок, с которых запускают ракету «Калибр». Это позволит значительно снизить затраты на научно-исследовательские и конструкторские разработки.



Кстати, не меньше, чем российские гиперзвуковые ракеты, американцев беспокоит развитие вооружений Китая. Сейчас Пекин вкладывает колоссальные средства в разработки в сфере наступательных вооружений. У КНР задача проста и понятна – добиться гегемонии в Восточной и Юго-Восточной Азии, вытеснив США из Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно с этой целью китайцы и разрабатывают новые вооружения.



О масштабах китайских разработок свидетельствует тот факт, что даже американские издания признают, что США «возможно отстают» не только от России, но и от КНР в вопросах создания гиперзвукового оружия. И именно для того, чтобы не быть оттесненными на третью позицию, США сейчас и собираются развивать наступательные вооружения. В Европе американцы по-прежнему противостоят России, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе главный потенциальный противник – Поднебесная.







Американцы спохватились и стали разрабатывать свои ракеты

В США на информацию о появлении у России гиперзвукового оружия отреагировали так, как и ожидалось. Тогда пост советника по национальной безопасности президента США занимал еще Джон Болтон. И он сразу же заявил, что технологии гиперзвукового оружия Россией были украдены у США. Ну, естественно, как могут американцы признать, что где-то изобрели что-то раньше, чем в США! Точно также американцы обвиняют в краже технологий и Китай, совершивший колоссальный рывок в производстве гаджетов в последние годы.



Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области, Джон Болтон подчеркнул, что Россия использует американские технологии. Но называть, какие конкретно технологии могли быть похищены у Соединенных Штатов, Болтон не стал. И это тоже говорит о многом.





Но кроме заявлений о краже технологий, американцы, разумеется, объявили всему миру и о том, что и в США готовится к производству гиперзвуковое оружие. Руководитель Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривз заявил, что его подчиненные провели анализ существующих видов вооружения и пришли к выводу о желательности и возможности создания гиперзвукового оружия.



Директор Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) Стивен Уокер не стал скрывать – работа над созданием гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах ведется. Испытания прототипов должны быть завершены до конца 2019 года, а в 2020 году гиперзвуковые ракеты уже должны поступить в производство. Столь стремительные темпы в производстве нового оружия объясняются необходимостью в обеспечении национальной безопасности Штатов на фоне соперничества с Россией.



Идет настоящая гонка между двумя блоками, которая определит, кто из них станет первым. По сути, запланированы примерно на одно и то же время... Я сейчас не могу прогнозировать, кто из них победит,

— признался Стивен Уокер в одном из своих интервью.



Таким образом, в США также занялись разработкой гиперзвуковых ракет. Еще весной 2019 года стало известно о том, что тендер Министерства обороны США на разработку программы нового гиперзвукового оружия выиграла военно-промышленная компания Raytheon. Стоимость контракта, который эта компания заключила с военным ведомством США, оценивается в 63,3 млн долларов, но надо понимать, что это – лишь отправная точка, впоследствии затраты на разработку и производство гиперзвукового оружия будут только расти.



В Пентагоне считают, что гиперзвуковые ракеты позволят американской армии наносить удары по дальним дистанциям и с большей эффективностью по сравнению с тем оружием, которое используется сейчас. При этом в Министерстве обороны США придерживаются наступательной стратегии. Это означает, что основные усилия военное ведомство и выполняющие его заказы военно-промышленные компании предпринимают в области разработок наступательных видов вооружения, а не систем защиты от ракет противника.



Если говорить о финансовой составляющей, то в американском бюджете на 2020 год предусмотрено выделение на гиперзвуковое оружие 2,6 млрд долларов. И лишь 6% от названной суммы будет выделено на разработки в сфере противоракетной обороны. Таким образом, фактически США будут финансировать лишь наступательные вооружения. В Пентагоне объясняют это поэтапной реализацией стратегии развития гиперзвукового оружия. То есть, сначала США планируют обзавестись наступательными ракетами и лишь затем собираются вплотную заняться совершенствованием системы защиты от гиперзвукового оружия.







У США нет системы защиты от гиперзвукового оружия

Между тем, глава стратегического командования генерал Джон Хайтен предупредил Сенат США о том, что сейчас у страны нет надежной системы защиты, которая бы предупреждала применение против Америки гиперзвукового оружия.



Фактически эти слова генерала означают, что Соединенные Штаты беззащитны перед российским гиперзвуковым оружием. И если Россия решит вдруг нанести удары по американским объектам, то защитить их от гиперзвуковых ракет американская система противоракетной обороны не сможет. Признание довольно сильное, но на американских сенаторов оно не очень подействовало – очевидно, что в руководстве США не воспринимают в качестве серьезного риска возможность нанесения Россией ударов по американским объектам в Европе или на территории самих США. Нас спасёт национальная идея?



В американском журнале The National Interest вышла целая обстоятельная статья, посвященная вопросу незащищенности Соединенных Штатов от новейшего российского гиперзвукового оружия. Авторы статьи – политолог Престон Ланн и бывший заместитель советника по внешней политике в штабе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Бишоп Гаррисон. Эксперты считают, что развивать наступательные вооружения Пентагон подтолкнули, во-первых, соображения дешевизны – это легче и дешевле, чем создавать надежную систему противоракетной обороны, а во-вторых – соревновательность с Россией, поскольку американские военные увидели успехи вероятного противника и были ими воодушевлены.



Но в Министерстве обороны США, как считают эксперты, забыли о важнейшей составляющей обороны страны – внешнеполитических аспектах. Разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ничуть не защитил США, а развязал руки потенциальным противникам – России и Китаю, которых теперь ничто не останавливает перед нанесением удара по американским объектам.



Риск вероятного выхода США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) также сохраняется, но если это произойдет, опять же на обороне Соединенных Штатов разрыв договорных обязательств скорее скажется отрицательно.



Вслед за разрывом договоров уже последовала гонка вооружений, причем акцент делается именно на наступательном оружии. Но где наступательное оружие, там и курс на нанесение упреждающего удара по объектам военной инфраструктуры, прежде всего – по самому оружию или средствам его доставки. И это сейчас является главным риском Соединенных Штатов.







Поэтому американские эксперты считают взятый военным руководством США курс на развитие наступательных вооружений в ущерб оборонительным системам ошибочным. По мнению Гаррисона и Ланна, необходимо, во-первых, отказаться от перекладывания затрат и расчета на то, что если противник тратит какую-то сумму на наступательные вооружения, то и мы должны потратить столько же.



Во-вторых, администрации президента и Пентагону необходимо тщательно контролировать траты на противоракетную оборону, чтобы выделяемые деньги не «улетали в трубу» без реального воплощения в эффективной и работающей системе противоракетной обороны.



Если США будут развивать одновременно и наступательные вооружения, и систему противоракетной обороны, то им удастся добиться успеха сразу в обоих направлениях, убеждены Гаррисон и Ланн. Гиперзвуковая оборона позволит Штатам оперативно отвечать на любые угрозы со стороны противника.



Подобные публикации отражают общий настрой американских экспертов. Снисходительно-пренебрежительное отношение к России и к российским военным разработкам сменяется очевидной тревогой и даже неуверенностью в том, что США в случае конфликта смогут достойно защитить собственные объекты. Уже одно это обстоятельство показывает, насколько изменился современный мир. Эра американского доминирования подходит к концу, и это вынуждены признать сами американцы. В последнее время Соединенные Штаты активно вкладывают средства в разработку новых видов вооружения, в том числе и гиперзвукового оружия. Но, как подчеркивают американские СМИ, при этом Вашингтон удивительным образом не реагирует на российские проекты гиперзвукового оружия. И есть вполне обоснованная уверенность, что США рискуют оказаться беззащитными перед российскими ракетами нового поколения.Выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести гиперзвуковое оружие. Но президент США от предложения российского лидера отказался, заявив, что у Америки такое оружие тоже скоро появится. Понятно, что это предложение Путина было скорее саркастическим, но смысл высказывания президента вполне понятен: Россия козырнула тем, что разработала новейшее оружие раньше. чем ее основной конкурент – США.По словам Владимира Путина, пока таким оружием, какое появилось у России, не располагает ни одна страна в мире. Судя по всему, речь идет, прежде всего, о гиперзвуковой ракете «Кинжал». О ней впервые стало известно после послания президента Федеральному собранию РФ в 2018 году. Тогда Владимир Путин рассказал. что ракета способна достичь поставленной цели за считаные минуты. При этом скорость полета снаряда в 10 раз выше скорости звука, а дальность составляет 2 тысячи километров. Если потребуется, ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой.В марте 2018 года Министерство обороны Российской Федерации отчиталось перед Верховным главнокомандующим об удачном пуске новой ракеты. Владимир Путин, прибыв в Астраханскую область, был приятно удивлен, когда ему продемонстрировали истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал».В феврале 2019 года Путин, на встрече с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, подчеркнул, что Россия приступит к созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования средней дальности. По словам президента, это станет ответом на выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который, несмотря на предупреждение российского президента, состоялся летом 2019 года.Затем в открытых источниках появилась информация о том, что новая гиперзвуковая ракета будет создана на основе 3М22 «Циркон», а запускать ее смогут с тех же пусковых установок, с которых запускают ракету «Калибр». Это позволит значительно снизить затраты на научно-исследовательские и конструкторские разработки.Кстати, не меньше, чем российские гиперзвуковые ракеты, американцев беспокоит развитие вооружений Китая. Сейчас Пекин вкладывает колоссальные средства в разработки в сфере наступательных вооружений. У КНР задача проста и понятна – добиться гегемонии в Восточной и Юго-Восточной Азии, вытеснив США из Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно с этой целью китайцы и разрабатывают новые вооружения.О масштабах китайских разработок свидетельствует тот факт, что даже американские издания признают, что США «возможно отстают» не только от России, но и от КНР в вопросах создания гиперзвукового оружия. И именно для того, чтобы не быть оттесненными на третью позицию, США сейчас и собираются развивать наступательные вооружения. В Европе американцы по-прежнему противостоят России, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе главный потенциальный противник – Поднебесная.В США на информацию о появлении у России гиперзвукового оружия отреагировали так, как и ожидалось. Тогда пост советника по национальной безопасности президента США занимал еще Джон Болтон. И он сразу же заявил, что технологии гиперзвукового оружия Россией были украдены у США. Ну, естественно, как могут американцы признать, что где-то изобрели что-то раньше, чем в США! Точно также американцы обвиняют в краже технологий и Китай, совершивший колоссальный рывок в производстве гаджетов в последние годы.Комментируя взрыв на полигоне в Архангельской области, Джон Болтон подчеркнул, что Россия использует американские технологии. Но называть, какие конкретно технологии могли быть похищены у Соединенных Штатов, Болтон не стал. И это тоже говорит о многом.Но кроме заявлений о краже технологий, американцы, разумеется, объявили всему миру и о том, что и в США готовится к производству гиперзвуковое оружие. Руководитель Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривз заявил, что его подчиненные провели анализ существующих видов вооружения и пришли к выводу о желательности и возможности создания гиперзвукового оружия.Директор Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) Стивен Уокер не стал скрывать – работа над созданием гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах ведется. Испытания прототипов должны быть завершены до конца 2019 года, а в 2020 году гиперзвуковые ракеты уже должны поступить в производство. Столь стремительные темпы в производстве нового оружия объясняются необходимостью в обеспечении национальной безопасности Штатов на фоне соперничества с Россией.— признался Стивен Уокер в одном из своих интервью.Таким образом, в США также занялись разработкой гиперзвуковых ракет. Еще весной 2019 года стало известно о том, что тендер Министерства обороны США на разработку программы нового гиперзвукового оружия выиграла военно-промышленная компания Raytheon. Стоимость контракта, который эта компания заключила с военным ведомством США, оценивается в 63,3 млн долларов, но надо понимать, что это – лишь отправная точка, впоследствии затраты на разработку и производство гиперзвукового оружия будут только расти.В Пентагоне считают, что гиперзвуковые ракеты позволят американской армии наносить удары по дальним дистанциям и с большей эффективностью по сравнению с тем оружием, которое используется сейчас. При этом в Министерстве обороны США придерживаются наступательной стратегии. Это означает, что основные усилия военное ведомство и выполняющие его заказы военно-промышленные компании предпринимают в области разработок наступательных видов вооружения, а не систем защиты от ракет противника.Если говорить о финансовой составляющей, то в американском бюджете на 2020 год предусмотрено выделение на гиперзвуковое оружие 2,6 млрд долларов. И лишь 6% от названной суммы будет выделено на разработки в сфере противоракетной обороны. Таким образом, фактически США будут финансировать лишь наступательные вооружения. В Пентагоне объясняют это поэтапной реализацией стратегии развития гиперзвукового оружия. То есть, сначала США планируют обзавестись наступательными ракетами и лишь затем собираются вплотную заняться совершенствованием системы защиты от гиперзвукового оружия.Между тем, глава стратегического командования генерал Джон Хайтен предупредил Сенат США о том, что сейчас у страны нет надежной системы защиты, которая бы предупреждала применение против Америки гиперзвукового оружия.Фактически эти слова генерала означают, что Соединенные Штаты беззащитны перед российским гиперзвуковым оружием. И если Россия решит вдруг нанести удары по американским объектам, то защитить их от гиперзвуковых ракет американская система противоракетной обороны не сможет. Признание довольно сильное, но на американских сенаторов оно не очень подействовало – очевидно, что в руководстве США не воспринимают в качестве серьезного риска возможность нанесения Россией ударов по американским объектам в Европе или на территории самих США.В американском журнале The National Interest вышла целая обстоятельная статья, посвященная вопросу незащищенности Соединенных Штатов от новейшего российского гиперзвукового оружия. Авторы статьи – политолог Престон Ланн и бывший заместитель советника по внешней политике в штабе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон Бишоп Гаррисон. Эксперты считают, что развивать наступательные вооружения Пентагон подтолкнули, во-первых, соображения дешевизны – это легче и дешевле, чем создавать надежную систему противоракетной обороны, а во-вторых – соревновательность с Россией, поскольку американские военные увидели успехи вероятного противника и были ими воодушевлены.Но в Министерстве обороны США, как считают эксперты, забыли о важнейшей составляющей обороны страны – внешнеполитических аспектах. Разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ничуть не защитил США, а развязал руки потенциальным противникам – России и Китаю, которых теперь ничто не останавливает перед нанесением удара по американским объектам.Риск вероятного выхода США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) также сохраняется, но если это произойдет, опять же на обороне Соединенных Штатов разрыв договорных обязательств скорее скажется отрицательно.Вслед за разрывом договоров уже последовала гонка вооружений, причем акцент делается именно на наступательном оружии. Но где наступательное оружие, там и курс на нанесение упреждающего удара по объектам военной инфраструктуры, прежде всего – по самому оружию или средствам его доставки. И это сейчас является главным риском Соединенных Штатов.Поэтому американские эксперты считают взятый военным руководством США курс на развитие наступательных вооружений в ущерб оборонительным системам ошибочным. По мнению Гаррисона и Ланна, необходимо, во-первых, отказаться от перекладывания затрат и расчета на то, что если противник тратит какую-то сумму на наступательные вооружения, то и мы должны потратить столько же.Во-вторых, администрации президента и Пентагону необходимо тщательно контролировать траты на противоракетную оборону, чтобы выделяемые деньги не «улетали в трубу» без реального воплощения в эффективной и работающей системе противоракетной обороны.Если США будут развивать одновременно и наступательные вооружения, и систему противоракетной обороны, то им удастся добиться успеха сразу в обоих направлениях, убеждены Гаррисон и Ланн. Гиперзвуковая оборона позволит Штатам оперативно отвечать на любые угрозы со стороны противника.Подобные публикации отражают общий настрой американских экспертов. Снисходительно-пренебрежительное отношение к России и к российским военным разработкам сменяется очевидной тревогой и даже неуверенностью в том, что США в случае конфликта смогут достойно защитить собственные объекты. Уже одно это обстоятельство показывает, насколько изменился современный мир. Эра американского доминирования подходит к концу, и это вынуждены признать сами американцы. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





215 Источник Похожие новости "Центр-2019": итоги учений Нас спасёт национальная идея? Свадьба Собчак, говорите? Не следим, но знаем каждую мелочь! Брюссель на защите европейского образа жизни Убийство ополченца в Мариуполе: послание всему Донбассу И пошла в совхозе служба! Новости партнеров