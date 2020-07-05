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Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие

05 июля 2020, 09:25  •  97 • В России

Кажется, уже не бывает такого дня, когда бы наши конструкторы и ученые-оборонщики не хвастались бы своими новыми достижениями в разработке оружия. Вот вам еще одна сенсационная весть такого «сорта».

Дальность поражения российских электромагнитных пушек увеличена до 10 км. Ранее они могли эффективно стрелять на дистанцию 1-2 км.

Об этом «проговорились» сразу два неназванных источника в оборонно-промышленном комплексе. Они рассказали, что на полигонных испытаниях российские электромагнитные пушки сжигали «без возможности восстановления» различные приборы на земле, а также эффективно уничтожали беспилотные летательные аппараты.

Выстрел электромагнитной пушки (ее еще называют ЭМИ-пушкой) длится миллисекунды и, учитывая расстояние до цели, достигает ее мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Ну а главной проблемой такого оружия сегодня остается потребность в больших объемах электроэнергии, поэтому мобильный ударный ЭМИ-комплекс в ближайшей перспективе создать не удастся.

Испытания таких пушек начались в России 2015 году. Выстрел ЭМИ-оружия поражает цель мгновенно, сжигая все электронные компоненты и бортовую аппаратуру вражеской техники (в отличие от систем радиоэлектронной борьбы, которые электронику противника подавляют, но не выводят из строя). Разработки оружия такого вида давно ведутся и за рубежом - в США, Израиле, Германии, Франции, Китае и других странах). Но, судя по официальным сообщениям из-за границы и по данным российской военно-технической разведки, на такую дальность, как новая российская ЭМИ-пушка, там еще не «бьет» ни одно орудие аналогичного типа.

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