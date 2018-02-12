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Российские дипломаты защитят права девушки из России, потерявшей зрение в тюрьме США

12 февраля 2018, 00:39  •  88 • Политика
Девушка была жестоко избита своими сокамерницами, в то время как охрана тюрьмы даже не пыталась остановить драку.
Представители Генконсульства России в Нью-Йорке помогут избитой в американской тюрьме гражданке России Виктории Насыровой. Девушка лишилась зрения из-за того, что надзиратели тюрьмы ничего не предприняли, чтобы остановить групповое нападение сокамерниц.
Дипломаты пообещали, что в самое ближайшее время встретятся с пострадавшей. После этого будут предприняты все необходимые меры по обеспечению ее прав. Об этом сообщает Twitter-аккаунт российского дипломатического ведомства.
Виктории Насырова была задержана полицией Нью-Йорка еще в марте прошлого года, и с тех пор находилась под стражей в американской тюрьме. Недавно она подверглась групповому нападению своих сокамерниц. Женщины били ее по голове, а надзиратель, по словам Насыровой, ничего не делала, чтобы остановить происходящее. В результате девушка лишилась зрения.
"Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав", - говорится в сообщении пресс-службы Генконсульства России.

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