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Российские дипломаты встретились с находящейся в тюрьме в США гражданкой РФ Насыровой

10 марта 2018, 01:54  •  325 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты встретились с находящейся в тюрьме в Нью-Йорке гражданкой РФ Викторией Насыровой, которую власти США обвиняют в ряде преступлений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу Генконсульством РФ в Нью-Йорке.

"7 марта дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке добились встречи с россиянкой Викторией Насыровой, обвиняемой в США в совершении ряда преступлений", - отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Как отметили в Генконсульстве, Насырова "подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию о совершении в отношении нее нападения со стороны сокамерниц", в результате чего она была госпитализирована. "У нее была диагностирована временная потеря зрения", - сообщили дипломаты.

По их словам, россиянка "выразила готовность к встрече с представителями российских СМИ". "Генконсульство России в Нью-Йорке будет продолжать добиваться соблюдения ее законных прав", - подчеркивается в сообщении.

Дело Насыровой

В конце февраля этого года прокуратура Куинса предъявила Насыровой обвинения в покушении на убийство.

По данным ведомства, Насырова в августе 2016 года пыталась отравить похожую на нее внешне жительницу Куинса, а потом похитила у нее документы и иную собственность.

Насырову задержали в Нью-Йорке в марте 2017 года по подозрению в других преступлениях. Как утверждают власти США, у нее были обнаружены документы и золотое кольцо потерпевшей. Если россиянку признают виновной, ей грозит до 25 лет тюрьмы. В феврале Насырова сообщила газете NY Daily News, что 3 января ее избили другие заключенные.

Обвинения в США и РФ

Насырову подозревают и в других многочисленных преступлениях в США. Ей также предъявлены обвинения в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке, россиянка вину отрицала. По данным следователей, Насырова находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду одурманивающие вещества, после чего грабила.

В России Насырова подозревается в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, Насырова похитила у Алексеенко 3 млн рублей, которые та получила при продаже дома, а также $17 тыс. наличными и ювелирные изделия.

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