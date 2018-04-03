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Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
03 апреля 2018, 04:39 • 40 • Политика
НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты посетили содержащегося в тюрьме в США россиянина Константина Ярошенко, который в ходе беседы пожаловался на необоснованные обыски и негативное отношение к нему со стороны руководства тюрьмы.
Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальной странице генконсульства РФ в Нью-Йорке в Twitter.
"1 апреля при поддержке посольства [РФ в США] была организована встреча дипломатов генконсульства [РФ в Нью- Йорке] с Константином Ярошенко в тюрьме "Форт-Дикс", в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы", - говорится в заявлении.
По словам дипломатов, россиянин предположил, что "его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ". "В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Константина Ярошенко", - подчеркнули в диппредставительстве. "Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", - отмечается в сообщении.
Российский летчик Константин Ярошенко был осужден в США в сентябре 2011 года на 20 лет лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали в мае 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.
Сам россиянин полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.
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