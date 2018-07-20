Российские дипломаты встретились с Бутиной в вашингтонской тюрьме

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ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Россиянка Мария Бутина, задержанная в Вашингтоне 15 июля, тяжело адаптируется к тюремным условиям, но чувствует себя нормально, жалоб на здоровье нет. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в четверг в Facebook.

"В результате предпринятых усилий добились консульской встречи с Бутиной в вашингтонской тюрьме. Несмотря на стресс и психологическое давление, которые российской гражданке пришлось пережить в ходе ареста, чувствует она себя нормально, жалоб на здоровье нет", - отметили в диппредставительстве. - Официально запросили у американских властей разъяснения по поводу ареста нашей гражданки."

"Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде, - следует из заявления. - Конечно, она была очень рада увидеть наших дипломатов, ощутить моральную поддержку. Сообщили Марии о том, что ее дело вызвало общественный резонанс в России и в ее адрес выражаются слова солидарности. Она просила передать родителям, чтобы не волновались".

Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте США агентом иностранного государства.

Согласно данным американских властей, Бутина въехала в США по студенческой визе в августе 2016 года. Она получила степень магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений столицы США - Американском университете. По версии стороны обвинения, в качестве члена правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Бутина в составе делегации РФ посещала Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне в феврале 2017 года, в котором принимал участие и президент США Дональд Трамп.

Как утверждается в свидетельских показаниях, которые дал в суде по делу Бутиной специальный агент ФБР Кевин Хелсон, в США Бутина пыталась проводить "операцию по влиянию" в интересах России. По версии спецслужб, Бутина старалась налаживать контакты прежде всего с "американскими политическим деятелями" в целях создания частных каналов связи с ними. Как считает ФБР, эти каналы могли бы использоваться Москвой "для проникновения в национальный аппарат выработки политики США ради продвижения повестки дня Российской Федерации".