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Российские дипломаты устроили перестрелку с немецкими в биатлон

17 февраля 2019, 19:09  •  50 • В России

Заснеженные шале на закрытой территории, десятки чёрных машин с литерными номерами. Похоже на международный саммит в каком-нибудь Давосе, где без лишнего шума вершат судьбу мира… Но это гольф-клуб подмосковном Нахабино, куда съехались сотрудники посольств тридцати стран. Для них уже двадцатый год наш МИД проводит Дипломатические игры. Этакую зимнюю олимпиаду для послов, консулов, атташе и прочих «дипов».

— Сегодня некоторые участники даже снег в первый раз видят. А зима у нас в этом году просто фантастическая! Да здравствует русская зима! — открывает Игры депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. Смуглые дипработники из Африки и Южной Азии с энтузиазмом начинают «селфиться» у белоснежных сугробов.

Светлана Журова (последний ряд в центре) на открытии ДипигрФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Подхожу к семейной паре под германским флагом. Спрашиваю:

— Реванш за вылет Бундестим (сборной ФРГ — авт.) с мундиаля возьмёте?

— Постараемся, — дипломатично отвечает мужчина-дипломат. «Северный поток-2»? Санкции? На политические темы гостям праздника спорта говорить не велено.

Российские дипломаты устроили перестрелку с немецкими в биатлон.Эдвард ЧЕСНОКОВ

И вот — старт! Но на позиции (лыжня: мужчины — 4 км, женщины — 2 км) бегут далеко не все. Многие устраивают забег к столам с угощениями, где прямо на февральском морозце под народную музыку дегустируют русские кушанья, каши да оладьи. Такой междусобойчик дипломатов на свежем воздухе. Под сушки с чаем (а то и чем покрепче) можно неформально «зарешать вопросы» или просто знакомиться. Тем более, в этом году на Дипиграх немало новичков: Бангладеш, Канада, Южная Корея, Франция.

Пока одни уплетают — другие покоряют лыжню. Мои новые знакомые-немцы не подкачали: одна из их женщин-«дипломаток» взяла серебро в биатлоне.

Но в итоге в лидерах неофициального медального зачёта оказалась команда… Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Находится она в Москве и координирует работу Евразийского экономического союза. Это такое наднациональное объединение от Минска до Бишкека — наш аналог Евросоюза. Только без единоличного диктата и навязывания всем странам-участницам необходимости «принимать ближневосточных беженцев» и прочих сомнительных «благ»… И сборная ЕЭК на Дипломатических играх завоевала медали в лыжной гонке, биатлоне и биллиарде. Как бы подтверждая: мы сильны, когда вместе, и слабы, когда раздроблены...

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