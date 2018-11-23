Российские дипломаты указали на изъяны «документалки» ВВС о Скрипалях

В сообщении российского посольства в Великобритании заявили, что фильм об отравлении Скрипалей в Солсбери не содержит новых сведений и не отвечает на поставленные вопросы. Российские дипломаты также приветствовали позицию автора фильма Джейн Корбин в попытке разобраться, что именно произошло в марте в Солсбери.

При этом представители посольства РФ отмечают, что информация, будто российская сторона проигнорировала запросы на комментарий для фильма, неверна. Как говорится в сообщении дипмиссии, непосредственно в посольство в британской столице обращений на этот счет не поступало.

«В случае обращения мы бы подробно изложили наши претензии к аррогантному поведению британской стороны, активному нежеланию ответить на поставленные нами неудобные вопросы», - приводит ТАСС комментарий представителя посольства.

Кроме того, в числе особенностей документальной картины для ВВС представители РФ указали, что на протяжении всего фильма создатели навязывают зрителю мысль о том, что Россия имела мотив «убрать» Сергея Скрипаля.

Однако не самого пострадавшего, ни его дочери в фильме не показывают. Также в комментарии посольства говорится, что попытка восстановить хронологию событий 4 марта «разбивается о явное нежелание следствия делиться со СМИ информацией о том, где находились Скрипали утром в день отравления, с кем общались и почему отключили мобильные телефоны».

«Тезис об изученных следствием 11 тысячах часов видеозаписей сложно сочетается с демонстрацией кратких роликов, происходящее в которых не несет никакой информации об обстоятельствах отравления. Таких нестыковок в фильме много», - сказано в комментарии дипмиссии.

Ранее британская полиция разместила на сайте видеоролики с подозреваемыми Лондоном в нападении в Солсбери гражданами РФ Русланом Бошировым и Александром Петровым. Там же было опубликовано и фото флакона, в котором, по версии Соединенного Королевства, находилось отравляющее вещество.