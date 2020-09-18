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Российские дипломаты требуют от США объяснить заявление о поддержке террористов в Крыму

18 сентября 2020, 10:00  •  143 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Один источник проболтался журналистам
Американские СМИ "сдали" свои власти – они мимолетом в одной из статей упомянули о том, что США поддерживает террористические организации в Крыму. Это повлекло незамедлительную реакцию России.
Речь идет о материале телеканала NBC, в котором пытаются дать обоснование возможному сговору российских спецслужб с талибами (запрещены в РФ) и их причастность к убийству американских военных в Афганистане. Журналисты, ссылаясь на официальные заявления генерала Фрэнка Маккензи, сообщают, что пока ни одного подтверждения найти не удалось, однако эксперты уверены – Россия финансирует запрещенную в стране организацию Талибан.
Один из источников издания сделал предположение, что финансируя убийство американских военных, Россия отвечает США на то, что они занимаются вооружением "украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму", пишет URA.RU. На заявление незамедлительно отреагировали российские дипломаты.
Как указано в призыве диппредставительства России в США в "Фэйсбук", посольство с крайней озабоченностью восприняло новость о подготовке террористов в Крыму американцами, указывает телеканал "360".
The statements provided in the NBC News report [

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