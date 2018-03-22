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Российские дипломаты приготовились ответить за снег в США

22 марта 2018, 11:39  •  149 • В мире
Российские дипломаты могут оказаться "виновными" в снегопаде в Нью-Йорке из-за общей тенденции винить Москву во всех грехах.
В Нью-Йорке снова замело все улицы. Снегопад на этот раз оказался довольно сильным. В округе уже отменили десятки авиарейсов из-за непогоды. Также были закрыты школы в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Посольство России в США предположило, что российские дипломаты могут оказаться "виновными" и в снегопаде, так как в последнее время в США прослеживается общая тенденция винить Россию во всех грехах.
"Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать, - говорится в заявлении посольства, текст приводит РИА Новости. - Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть, Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?"

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