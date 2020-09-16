Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Главная / Политика

Российские дипломаты потребовали от Берлина доступ к Навальному

16 сентября 2020, 22:15  •  8 • Политика
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Посольство отправило ноту в министерство иностранных дел Германии
Российские журналисты выяснили, что отечественное посольство в столице ФРГ запросило у местного МИД консульский доступ к якобы "отравленному" "Новичком" Алексею Навальному. Дипломаты объяснили свое прошение Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.
Об этом источник рассказал изданию "КоммерсантЪ". Согласно со статьей 36 этого документа, сотрудники консульства могут сноситься и попасть к гражданам представляемой страны. Такую же информацию получило агентство "Интерфакс", которое отметило, что комментария российской дипмиссии пока нет.
При этом ранее американские журналисты сообщали, что Навальный не желает сотрудничать с Россией по своему делу. Об этом, как утверждает издание New York Times, российский оппозиционер заявил в беседе с немецким прокурором. При этом Москва и ранее запрашивала данные о блогере у Берлина. Там же заявили, что без согласия на то Навального, раскрывать информацию о нем не станут.
Оппозиционеру стало плохо в самолете Томск-Москва. Навальный был в коме почти 20 дней. В Германии, куда блогера перевезли на лечение, утверждают, что его отравили "Новичком". При этом сам оппозиционер хочет вернуться в Россию. По мнению эксперта, блогер может бояться реального отравления в Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
16 сентября 2020, 01:10
"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска
16 сентября 2020, 15:50
"12 омоновских офицеров, на чьих руках кровь белорусов": Обещания Тихановской разоблачили свои же
16 сентября 2020, 01:10
Откровения Трампа об убийстве Асада обескуражили Пушкова: "Потрясающая наглость"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
11 сентября 2020, 22:10
"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.