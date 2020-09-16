|
Российские дипломаты потребовали от Берлина доступ к Навальному
16 сентября 2020, 22:15 • 8 • Политика
Посольство отправило ноту в министерство иностранных дел Германии
Российские журналисты выяснили, что отечественное посольство в столице ФРГ запросило у местного МИД консульский доступ к якобы "отравленному" "Новичком" Алексею Навальному. Дипломаты объяснили свое прошение Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.
Об этом источник рассказал изданию "КоммерсантЪ". Согласно со статьей 36 этого документа, сотрудники консульства могут сноситься и попасть к гражданам представляемой страны. Такую же информацию получило агентство "Интерфакс", которое отметило, что комментария российской дипмиссии пока нет.
При этом ранее американские журналисты сообщали, что Навальный не желает сотрудничать с Россией по своему делу. Об этом, как утверждает издание New York Times, российский оппозиционер заявил в беседе с немецким прокурором. При этом Москва и ранее запрашивала данные о блогере у Берлина. Там же заявили, что без согласия на то Навального, раскрывать информацию о нем не станут.
Оппозиционеру стало плохо в самолете Томск-Москва. Навальный был в коме почти 20 дней. В Германии, куда блогера перевезли на лечение, утверждают, что его отравили "Новичком". При этом сам оппозиционер хочет вернуться в Россию. По мнению эксперта, блогер может бояться реального отравления в Германии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
8
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 сентября 2020, 05:50
|
11 сентября 2020, 22:10
|
10 сентября 2020, 04:00
|
12 сентября 2020, 07:20
|
14 сентября 2020, 17:05
|
13 сентября 2020, 09:00
|
11 сентября 2020, 20:20