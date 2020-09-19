Российские дипломаты подловили США на помощи в терактах против Крыма

Ранее на NBC появился репортаж, касающийся якобы выплаты Россией вознаграждения афганским талибам* за убийства американских военнослужащих. В посольстве России в Вашингтоне обратили внимание на один важный нюанс, указанный в репортаже. Речь идёт о поддержке Вашингтоном украинских спецслужб, организующих провокации в Крыму.

"Тем не менее, как говорят нынешние и бывшие официальные лица США, многие офицеры и аналитики ЦРУ пришли к выводу, что программа вознаграждений существует, - сообщается в публикации. - Они пришли к выводу, что русские рассматривают это как пропорциональную реакцию на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму, сказал источник".

В сообщении российского посольства в Facebook отмечается, что этот момент с поддержкой "украинских подразделений" вызвал серьёзную озабоченность дипломатов, которые тут же его и расшифровали.

"Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России", - указывается в заявлении посольства.

При этом российские дипломаты ловко подловили американцев, потребовав уточнить: "Прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма". Но с одной оговоркой - если изложенное в репортаже NBC правда, "а не географическая близорукость канала".

* Движение "Талибан" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.