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Российские дипломаты подловили США на помощи в терактах против Крыма

19 сентября 2020, 00:40  •  33 • В мире
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало репортаж NBC, в котором сообщило о "вооружении США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму". Российские дипломаты подловили американцев, потребовав уточнить: "Прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма".
Ранее на NBC появился репортаж, касающийся якобы выплаты Россией вознаграждения афганским талибам* за убийства американских военнослужащих. В посольстве России в Вашингтоне обратили внимание на один важный нюанс, указанный в репортаже. Речь идёт о поддержке Вашингтоном украинских спецслужб, организующих провокации в Крыму.
"Тем не менее, как говорят нынешние и бывшие официальные лица США, многие офицеры и аналитики ЦРУ пришли к выводу, что программа вознаграждений существует, - сообщается в публикации. - Они пришли к выводу, что русские рассматривают это как пропорциональную реакцию на вооружение США украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму, сказал источник".
В сообщении российского посольства в Facebook отмечается, что этот момент с поддержкой "украинских подразделений" вызвал серьёзную озабоченность дипломатов, которые тут же его и расшифровали.
"Другими словами, чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России", - указывается в заявлении посольства.
При этом российские дипломаты ловко подловили американцев, потребовав уточнить: "Прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма". Но с одной оговоркой - если изложенное в репортаже NBC правда, "а не географическая близорукость канала".
* Движение "Талибан" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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