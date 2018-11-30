Российские дипломаты о нацистской символике в Польше: Комментировать это - «ниже своего достоинства»

Посольство России в Варшаве направило ноту в МИД Польши по поводу выходки польского государственного телеканала TVP. Об этом журналистам сообщил официальный представитель дипмиссии Владимир Александров. Напомним, накануне на вышеупомянутом канале во время обсуждения инцидента в Керченском проливе появилась надпись «Achtung Russia!», при этом буквосочетание ss было выполнено под символику нацистских карательных отрядов. Российские дипломаты между тем заявляют, что комментировать нацистскую символику - «ниже своего достоинства».

С тало известно о том, что российское посольство в Польше сейчас направило ноту в министерство иностранных дел республики из-за провокации на гостелеканале. Напомним, что в эфире TVP появилась надпись « Achtung Russia! ». Переводится с немецкого как «Внимание, Россия!».

Но суть даже не в том, что ожидаемо в передаче, посвященной инциденту в Керченском проливе, поляки сделали акцент на антироссийском настроении. Буквосочетание ss выполнили в стиле нацистской символики карательных отрядов.

Такой ход, по задумке авторов, вроде как должен был указать телезрителям на якобы «связь РФ с нацизмом».

«В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота», - сказал пресс-секретарь посольства РФ Владимир Александров журналистам.