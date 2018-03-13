|
Российские дипломаты не подтверждают выдачу гражданина России правоохранителям Франции
13 марта 2018, 06:39 • 97 • Политика
Российский турист был задержан в Германии по обвинению в участии в беспорядках во Франции в 2016 году.
Российские дипломаты не подтвердили выдачу Франции гражданина России, задержанного в Мюнхене по обвинению в участии в беспорядках на Чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Ранее французские СМИ распространили информацию о том, что немецкая сторона передала задержанного российского туриста французским правоохранителям.
Сообщалось, что гражданин России был экстрадирован во Францию и сейчас находится под стражей на юге страны в городе Марсель. Российские дипломаты сообщают, что на данный момент не располагают информацией о том, что задержанный российский турист был передан французской стороне.
Напомним, что история началась ещё в конце февраля этого года. Гражданин России был неожиданно задержан во время пребывания в немецком городе Мюнхене. Позже в правоохранительных органах Германии заявили, что российского туриста взяли под стражу, так как во Франции его обвиняют в участии в беспорядках в Марселе во время Чемпионате Европы по футболу в 2016 году.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 марта 2018, 11:28
|
09 марта 2018, 14:39
|
09 марта 2018, 08:24
|
09 марта 2018, 21:24
|
06 марта 2018, 08:54
|
11 марта 2018, 05:54
|
11 марта 2018, 09:09