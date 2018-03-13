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Российские дипломаты не подтверждают выдачу гражданина России правоохранителям Франции

13 марта 2018, 06:39  •  97 • Политика
Российский турист был задержан в Германии по обвинению в участии в беспорядках во Франции в 2016 году.
Российские дипломаты не подтвердили выдачу Франции гражданина России, задержанного в Мюнхене по обвинению в участии в беспорядках на Чемпионате Европы по футболу в 2016 году. Ранее французские СМИ распространили информацию о том, что немецкая сторона передала задержанного российского туриста французским правоохранителям.
Сообщалось, что гражданин России был экстрадирован во Францию и сейчас находится под стражей на юге страны в городе Марсель. Российские дипломаты сообщают, что на данный момент не располагают информацией о том, что задержанный российский турист был передан французской стороне.
Напомним, что история началась ещё в конце февраля этого года. Гражданин России был неожиданно задержан во время пребывания в немецком городе Мюнхене. Позже в правоохранительных органах Германии заявили, что российского туриста взяли под стражу, так как во Франции его обвиняют в участии в беспорядках в Марселе во время Чемпионате Европы по футболу в 2016 году.
"Мы пока не получали информации, что его привезли", — сказал российский дипломат в комментарии РИА Новости.

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