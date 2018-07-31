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«Российские дипломаты находятся на опознании тел»: что известно о гибели журналистов в ЦАР

31 июля 2018, 23:39  •  106 • В мире
В Центральноафриканской республике погибли трое мужчин с журналистскими документами на имя Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Об этом заявили в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что сотрудники посольства в ЦАР сотрудничают с правоохранительными органами для прояснения ситуации. Ранее сообщалось, что погибшие — сотрудники «Известий», однако издание позже опровергло эту информацию.
 
© Wikimedia
 

В Центральноафриканской республике погибли трое мужчин с журналистскими документами на имя Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, заявили в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, СКР проверяет информацию о трагедии в ЦАР и уточняет данные о гражданстве погибших. 

«Посольство России находится в контакте с правоохранительными органами ЦАР для прояснения вопросов наличия российского гражданства», — заявила она.

  • Мария Захарова прокомментировала убийство российских журналистов в ЦАР
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Сообщения о трёх погибших подтверждают и в миссии ООН по стабилизации в ЦАР, однако там не обладают информацией об их гражданстве и профессиональной деятельности. 

Ранее AFP со ссылкой на свои источники сообщало, что, предположительно, тела трёх мужчин с российскими пресс-картами обнаружены в ЦАР. Мэр города Сибю, в районе которого были обнаружены тела, тоже сказал о трёх погибших «европейских журналистах». При этом в посольстве России в республике уточнили, что у двоих были при себе пресс-карты издания «Известия». Дипломаты не подтвердили и не опровергли наличие российского гражданства у погибших. Однако сами «Известия» заявили, что в ЦАР нет сотрудников газеты.

«Ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме. Никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — цитирует пресс-службу издания ТАСС.

Ряд СМИ сообщили, что убитыми могли быть журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев. Они были в съёмочной группе Центра управления расследований Ходорковского, отправленной в ЦАР. 

  • Режиссер Александр Расторгуев
  • РИА Новости
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В самом центре заявили о «пропаже в ЦАР съёмочной группы», уточнив при этом, что у её членов не было журналистских аккредитаций.  

О том, что среди погибших мог быть Орхан Джемаль, в беседе с RT сказал его друг, журналист Максим Шевченко.

«Я знаю, что Орхан Джемаль вместе со своими товарищами поехал в ЦАР для репортажа о ЧВК. Это единственное, что я знаю. Вчера вечером мой друг разговаривал с Орханом по интернет-связи. Вчера вечером он был жив. Сегодня мы живы, а завтра мертвы... К сожалению, эта информация, скорее всего, соответствует действительности. Он был самым моим близким другом», — сказал Шевченко.

При этом жена Джемаля Ирина Гордиенко в беседе с изданием The Bell сообщила, что опознала тело мужа по фотографии. Она добавила, что с ней связывалась Мария Захарова, которая пообещала сделать всё, чтобы тело журналиста было как можно скорее доставлено в Россию.

  • Журналист Орхан Джемаль
  • РИА Новости

Орхан Джемаль — известный российский журналист. В качестве военного корреспондента он присутствовал на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке, Ливане и Сирии.

Орхан всегда стремился в горячие точки, отмечает бывший главный редактор «Известий» Александр Малютин, под руководством которого работал Джемаль. Он вспоминает, как, несмотря на ранение, полученное в Ливии, журналист продолжал работать в зонах военных конфликтов.

Российское присутствие на континенте

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Напомним, в ЦАР уже много лет продолжаются конфликты на этнической и религиозной почве. Такая ситуация характерна для многих государств так называемой Чёрной Африки. Россия развивает военно-экономическое сотрудничество с африканскими государствами, препятствуя дальнейшему разрастанию конфликтов. Помимо Центральноафриканской Республики, партнёрами Москвы выступают Демократическая республика Конго, Южный Судан и Мозамбик. 

МИД РФ, характеризуя отношения между Россией и ЦАР, указывает на достигнутые в 2018 году договорённости. В рамках заключённых соглашений российские компании получили доступ к природным ресурсам. При этом для поддержания курса на стабилизацию ситуации в стране и устранение конфликтов Россия приняла решение о безвозмездной военно-технической помощи республике. Для этого была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов.

Кроме того, по данным МИД РФ, в ЦАР работают пять военных и 170 гражданских инструкторов, участвующих в подготовке военнослужащих. В ведомстве отмечают, что все действия осуществляются с целью обеспечения безопасности и правопорядка на территории страны.

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