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Российские дипломаты экстренно посетили Марию Бутину после ее перевода в новую тюрьму

19 августа 2018, 07:54  •  50 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты в срочном порядке посетили задержанную в США гражданку РФ Марию Бутину после известия о ее переводе в тюрьму в городе Александрия (штат Вирджиния). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Facebook посольства РФ в США.

В дипмиссии подтвердили, что россиянку после месячного содержания в тюрьме в Вашингтоне "без всякого предупреждения" в пятницу перевели в тюрьму в Александрии. "Российские дипломаты экстренно посетили нашу соотечественницу в новой тюрьме. Мы продолжим добиваться освобождения Марии", - отметили в посольстве.

Как заявили дипломаты, положение Бутиной "продолжает ухудшаться". "Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить", - подчеркнули в посольстве.

"Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием", - указали дипломаты. Они отметили, что россиянку "этапировали в кандалах", при этом ей не объяснили, куда ее везут. У Бутиной "забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены".

"Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", - указали в посольстве. В новой тюрьме россиянку "собираются держать взаперти в одиночной камере".

"Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие", - подчеркивается в заявлении посольства. В нем указали, что в Госдепартамент "будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее".

В посольстве отметили, что Бутину "еще до решения суда обрекают на практики, находящиеся на грани пыток". "Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций", - говорится в заявлении.

Ранее в субботу о переводе Бутиной в тюрьму Александрии - одного из ближайших пригородов Вашингтона - сообщил ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл. Он подчеркнул, что власти США не объяснили ему причины произошедшего и не уведомили его заранее о своих намерениях.

Дело россиянки

29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

На состоявшемся 18 июля заседании суда россиянке была избрана мера пресечения в виде дальнейшего содержания под стражей. Соответствующее решение вынесла председательствовавшая на слушаниях судья Дебора Робинсон. Дрисколл настаивал на ее освобождении под честное слово, а обвинение в лице заместителя прокурора по округу Колумбия Эрика Кенерсона утверждало, что Бутину следует держать в течение всего процесса в заключении, так как она может бежать из США.

В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете. Россиянка изучала международные отношения.

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