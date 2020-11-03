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Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море

03 ноября 2020, 09:45  •  203 • Политика
Бомбардировщики Су-24М морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели учебные бомбометания в Чёрном море. Самолёты наглядно продемонстрировали, что ждёт непрошенных гостей из НАТО в случае нарушения границы или проявления военной агрессии.
Учения проходили в несколько этапов. Сначала беспилотники "Форпост" и "Орлан", патрулирующие над Чёрным морем, заметили корабли условного неприятеля. Эти данные они передали российским лётчикам, которые тут же подняли в небо бомбардировщики, чтобы встретить агрессора.
Экипажи отработали заход на курс, бомбометание и уклонение от ответного огня, сообщает "Крыминформ", ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.
Отметим, что в последнее время корабли и самолёты НАТО зачастили в акваторию Чёрного моря. Суда западного военного блока под предлогом защиты Украины от "российской агрессии" постоянно заходят в Чёрное море и пытаются подобраться к побережью Крыма. С помощью регулярной ротации боевых судов НАТО обходит Конвенцию Монтрё, которая ограничивает время нахождения военных кораблей нечерноморских стран в регионе. Кроме того, американские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, используя воздушное пространство Украины, совершали подлёт к Крыму.

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