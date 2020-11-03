Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море

Учения проходили в несколько этапов. Сначала беспилотники "Форпост" и "Орлан", патрулирующие над Чёрным морем, заметили корабли условного неприятеля. Эти данные они передали российским лётчикам, которые тут же подняли в небо бомбардировщики, чтобы встретить агрессора.

Экипажи отработали заход на курс, бомбометание и уклонение от ответного огня, сообщает "Крыминформ", ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота.

Отметим, что в последнее время корабли и самолёты НАТО зачастили в акваторию Чёрного моря. Суда западного военного блока под предлогом защиты Украины от "российской агрессии" постоянно заходят в Чёрное море и пытаются подобраться к побережью Крыма. С помощью регулярной ротации боевых судов НАТО обходит Конвенцию Монтрё, которая ограничивает время нахождения военных кораблей нечерноморских стран в регионе. Кроме того, американские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, используя воздушное пространство Украины, совершали подлёт к Крыму.