Российские беспилотные субмарины станут подводным бедствием для США • 154 • Аналитика

Создание беспилотной ударной атомной подводной лодки кажется фантастикой. Но на Западе считают, что это вполне возможно, причем Россия способна выпустить такой подводный дрон даже раньше, чем США.



В настоящее время Россия и США конкурируют не только на суше, в небе и на воде, но и под водой. Российские атомные подводные лодки отличаются меньшей, чем у американских, численностью личного состава экипажа. Но зато у России и больше шансов создать беспилотную атомную подводную лодку. Это позволяет прогресс в робототехнике. Что самое главное, в России уже сейчас задумываются над созданием полностью автоматизированных атомных реакторов, которые могли бы работать на беспилотных подводных аппаратах.







В США уже сейчас есть подводные беспилотные аппараты, но они выполняют несколько иные задачи, чем обычные субмарины. К тому же, беспилотник Orca XLUUV, которым располагают ВМС США, оснащен дизельным маршевым двигателем. Россия же способна создавать подводные беспилотники с атомными реакторами. И у нее есть все необходимые технологии.



Межконтинентальная автономная торпеда «Посейдон», проект которой разработан в России, пользуется на Западе недоброй славой. Она имеет атомную энергетическую установку и ядерную боеголовку. Но «Посейдон» - все же не беспилотный подводный аппарат, а оружие, поскольку он предназначен для следования, если можно так выразиться, в одну сторону. Еще 1 марта 2018 года президент Владимир Путин официально признал факт существования такого беспилотного аппарата, при этом отметил, что его целями в случае вооруженного конфликта будут являться авианосные группы Военно-морских сил США.



Кроме того, в конструкторском бюро «Малахит» предложили использовать для подводных лодок автономный атомный турбинный реактор. Он позволит экипажу субмарины выполнять другие задачи, а сама двигательная установка будет обходиться без обслуживания личным составом подлодки. То есть, хотя у такой субмарины и будет экипаж, но она вполне сможет обходиться и без него.



В отличие от России, у западных стран, включая и США, атомные реакторы, установленные на подводных лодках, нуждаются в обслуживании командой. На то, чтобы разработать автономные атомные реакторы, потребуется значительное время, а у России эти технологии уже есть. Таким образом, наша страна получает фору перед Соединенными Штатами, Великобританией и иными вероятными противниками в плане создания автономных подводных аппаратов.



Конечно, у необитаемых субмарин будут свои недостатки – все же заменить экипаж из людей невозможно. Но зато такая подводная лодка, во-первых, сможет находиться в плавании неограниченное количество времени, а во-вторых, при необходимости, ее можно расходовать, не беспокоясь о судьбе личного состава. Отсутствие экипажа позволит и экономить электроэнергию, до 30% которой в настоящее время расходуется на обеспечение повседневных нужд личного состава субмарины.





Создание беспилотной субмарины в России лишь вопрос времени. Первым шагом к этой цели станет спуск на воду аппарата «Посейдон», правда это произойдет ориентировочно в 2027 году. Не случайно американское военное ведомство уже включило «Посейдон» в ядерную триаду России и список стратегических угроз Соединенным Штатам. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в Пентагоне действительно очень обеспокоены перспективами создания Россией беспилотных подводных аппаратов.



Американский эксперт по контролю за вооружениями Стивен Пайфер назвал появление «Посейдона» российским предупреждением руководству США из-за развертывания американской противоракетной обороны. И ответ этот выглядит ассиметричным, поскольку показывает, что Россия сможет поражать цели, которые противоракетная оборона не прикроет. Сами же перспективные беспилотные субмарины ВМФ РФ, как отмечено, могут стать самым настоящим подводным бедствием для США.



Нет никаких сомнений, что появление беспилотных подводных аппаратов с ядерным оружием существенно повлияет на общее соотношение сил великих держав в Мировом океане. Мало того, что американские авианосные соединения окажутся весьма уязвимыми, но и обороноспособность США, их защита от ударов по своим инфраструктурным объектам так же окажется под угрозой. Создание беспилотной ударной атомной подводной лодки кажется фантастикой. Но на Западе считают, что это вполне возможно, причем Россия способна выпустить такой подводный дрон даже раньше, чем США.В настоящее время Россия и США конкурируют не только на суше, в небе и на воде, но и под водой. Российские атомные подводные лодки отличаются меньшей, чем у американских, численностью личного состава экипажа. Но зато у России и больше шансов создать беспилотную атомную подводную лодку. Это позволяет прогресс в робототехнике. Что самое главное, в России уже сейчас задумываются над созданием полностью автоматизированных атомных реакторов, которые могли бы работать на беспилотных подводных аппаратах.В США уже сейчас есть подводные беспилотные аппараты, но они выполняют несколько иные задачи, чем обычные субмарины. К тому же, беспилотник Orca XLUUV, которым располагают ВМС США, оснащен дизельным маршевым двигателем. Россия же способна создавать подводные беспилотники с атомными реакторами. И у нее есть все необходимые технологии.Межконтинентальная автономная торпеда «Посейдон», проект которой разработан в России, пользуется на Западе недоброй славой. Она имеет атомную энергетическую установку и ядерную боеголовку. Но «Посейдон» - все же не беспилотный подводный аппарат, а оружие, поскольку он предназначен для следования, если можно так выразиться, в одну сторону. Еще 1 марта 2018 года президент Владимир Путин официально признал факт существования такого беспилотного аппарата, при этом отметил, что его целями в случае вооруженного конфликта будут являться авианосные группы Военно-морских сил США.Кроме того, в конструкторском бюро «Малахит» предложили использовать для подводных лодок автономный атомный турбинный реактор. Он позволит экипажу субмарины выполнять другие задачи, а сама двигательная установка будет обходиться без обслуживания личным составом подлодки. То есть, хотя у такой субмарины и будет экипаж, но она вполне сможет обходиться и без него.В отличие от России, у западных стран, включая и США, атомные реакторы, установленные на подводных лодках, нуждаются в обслуживании командой. На то, чтобы разработать автономные атомные реакторы, потребуется значительное время, а у России эти технологии уже есть. Таким образом, наша страна получает фору перед Соединенными Штатами, Великобританией и иными вероятными противниками в плане создания автономных подводных аппаратов.Конечно, у необитаемых субмарин будут свои недостатки – все же заменить экипаж из людей невозможно. Но зато такая подводная лодка, во-первых, сможет находиться в плавании неограниченное количество времени, а во-вторых, при необходимости, ее можно расходовать, не беспокоясь о судьбе личного состава. Отсутствие экипажа позволит и экономить электроэнергию, до 30% которой в настоящее время расходуется на обеспечение повседневных нужд личного состава субмарины.Создание беспилотной субмарины в России лишь вопрос времени. Первым шагом к этой цели станет спуск на воду аппарата «Посейдон», правда это произойдет ориентировочно в 2027 году. Не случайно американское военное ведомство уже включило «Посейдон» в ядерную триаду России и список стратегических угроз Соединенным Штатам. Это обстоятельство свидетельствует о том, что в Пентагоне действительно очень обеспокоены перспективами создания Россией беспилотных подводных аппаратов.Американский эксперт по контролю за вооружениями Стивен Пайфер назвал появление «Посейдона» российским предупреждением руководству США из-за развертывания американской противоракетной обороны. И ответ этот выглядит ассиметричным, поскольку показывает, что Россия сможет поражать цели, которые противоракетная оборона не прикроет. Сами же перспективные беспилотные субмарины ВМФ РФ, как отмечено, могут стать самым настоящим подводным бедствием для США.Нет никаких сомнений, что появление беспилотных подводных аппаратов с ядерным оружием существенно повлияет на общее соотношение сил великих держав в Мировом океане. Мало того, что американские авианосные соединения окажутся весьма уязвимыми, но и обороноспособность США, их защита от ударов по своим инфраструктурным объектам так же окажется под угрозой. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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