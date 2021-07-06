Российские артисты теперь угроза и для Молдовы

В Администрации президента знают, как бороться с пропагандой – запретить концерты артистов из России

В Администрации президента Молдавии нашли новую угрозу национальной безопасности страны – и это российские артисты! Правда, получилось совсем не оригинально, ведь пальма первенства принадлежит Киеву, Майя Санду же просто решила повторить сомнительные «достижения» Зеленского. А злые языки уверяют – всё дело в одной и той же «методичке» от западных партнёров, выданных и Майе Санду, и Владимиру Зеленскому, и ещё кое-кому на постсоветском пространстве.

Советник президента Молдавии в области культуры журналистка и телеведущая Анжела Брашовяну-Еризану дала интервью украинским журналистам, в котором пожаловалась на «высокий уровень уязвимости Молдовы от российской пропаганды». Однако теперь всё будет иначе, заверила советник, теперь президент Молдавии начнёт настоящую борьбу с пропагандой и дезинформацией. В реальности же эта борьба будет проходить с российскими артистами, которые выступали в Крыму: больше не будет в Кишинёве никаких Лепсов, Газмановых и Расторгуевых, пообещала Брашовяну-Еризану.

«Смею предположить, что речь шла о музыкальных вкусах и взглядах бывшего президента, который мог сам себе преподносить такие подарки. Сейчас подобные концерты просто невозможны», – считает Анжела Брашовяну-Еризану.

А недавно прошедший в Кишинёве концерт рэпера Моргенштерна был огромной ошибкой молдавской власти, ведь въезд на Украину ему запрещён, а в Кишинёве – не досмотрели.

«Это вопрос к тем, кто выдал разрешение на его проведение. Так что организаторы – не концертная организация, а клуб, который имеет право проводить концерты только у себя в помещении, то это вызывает вопрос, почему подросткам продавали билеты на концерт такого содержания? Вопросов много и, наверное, нужно вернуться к регламенту, который пылится где-то в недрах министерства культуры, и заставить его работать», – объяснила советник молдавского президента.

И если Моргенштерн действительно может вызывать споры (в Крыму он, кстати, концертов не давал), то запрет творческих деятелей, выступавших на полуострове, вызывает вопросы, прежде всего, к молдавским властям. Список получился внушительный. В нём кроме российских певцов присутствуют Стивен Сигал, Эмир Кустурица и Жерар Депардье.

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон с возмущением прокомментировал заявление советника президента по культуре, отметив, что за полгода своей деятельности Санду «уже успела отметиться целым рядом антироссийских шагов».

«Что на очереди – выход из СНГ, война на Днестре, запрет на вакцину «Спутник», отказ от российского газа…? Чего не сделаешь ради доброго слова со стороны «партнёров» из-за бугра… Какое отношение это имеет к Молдове? Кто-то убедил президента в том, что это принесёт пользу нашей стране? Я твёрдо убеждён, что нашему народу это точно не нужно. А «хорошие люди» Санду пусть выражают свой ложный «патриотизм» в других странах», – уверен глава молдавских социалистов.

Кстати, полномочий у молдавского президента на то, чтобы запретить проведение любого концерта, нет. Если только Майя Санду не пойдёт по пути президента украинского и не сделает главным органом власти в стране Высший совет безопасности (как на Украине).