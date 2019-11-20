Российская военная полиция в Сирии не даст сорваться сделке Москвы и Анкары

Турция и Россия начали совместное патрулирование в северо-восточной зоне конфликта в Сирии с 1 ноября. Российская военная полиция, сформированная в 2012 году, отвечает за охрану конвоев, безопасность района, восстановление правопорядка и за операции по переселению. Россия недавно отправила в Сирию еще около 300 военных полицейских и более 20 бронемашин. Россияне приземлились с ударными вертолетами и личным составом на недавно освобожденной от американских войск огромной авиабазе в Камышлы на северо-востоке Сирии.

Вооруженные российские военные полицейские прилетели на сирийскую авиабазу в северной провинции Алеппо, недалеко от границы с Турцией, и развернулись, чтобы обезопасить этот район. Объект используется в качестве распределительного центра гуманитарной помощи для местных жителей

«Мы вошли на базу и взяли под контроль внутренний и внешний периметр», — сказал старший российский инспектор военной полиции. «Сейчас саперы осматривают каждое здание и проверяют, не осталось ли здесь каких-то взрывчатых веществ или каких-то сюрпризов для нас», — сказал он.

У России есть две постоянные военные базы в Сирии — авиабаза в провинции Латакия и военно-морской комплекс в Тартусе. 24 октября колонна российской военной полиции патрулировала сирийско-турецкую границу. Патрульный маршрут проходил из города Камышлы в поселок Абуда. Российская военная полиция из Чечни, южного российского региона также помогла вывести часть курдских ополченцев и их вооружение на удаление в 30 км от сирийско-турецкой границы.

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Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков развертывание российских сил и техники, а также сил и техники сирийских пограничников в настоящее время происходит в зонах разграничения.

По условиям соглашения, российские и турецкие войска начнут патрулировать более узкую 10-километровую полосу земли на сирийской стороне границы, где на протяжении многих лет американские войска размещались вместе со своими бывшими курдскими союзниками. Прибытие российской полиции знаменует собой изменение регионального баланса сил спустя всего несколько недель после того, как Трамп начал выводить американские войска из северо-восточной Сирии. Генерал-майор Юрий Боренков, глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии при министерстве обороны России в Сирии, заявил, что российская военная полиция будет продолжать патрулировать общины на северо-востоке Сирии.

Сделка между Россией и Турцией

Россия превратилась в главную державу, которая хранит верность по отношению к своим союзникам и которая является честным посредником между противоборствующми сторонами в этом конфликте. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о северо-восточной Сирии. В соответствии с этим соглашением российская военная полиция и сирийские пограничники начали следить за выводом курдских военных формирований на глубину 30 км от границы.

9 октября Турция начала операцию «Мирная весна»), в ходе которой Эрдоган очистит пограничную зону на северо-востоке Сирии от курдских ополченцев, таких как СДС* и YPG**/PKK, которые Турция считает террористами. Ранее Анкара прекратила своё наступление в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США, и сделка Путина и Эрдогана была основана на этом соглашении, что одновременно подчеркивает растущие отношения в сфере безопасности между Россией, союзником президента Сирии Башара Асада и членом НАТО Турцией.

Роль Сирийской арабской армии

13 октября информационное агентство САНА сообщило, что Дамаск заключил сделку с курдами и направил войска в северную Сирию, чтобы защитить мирных жителей от турецкой армии. В течение следующих нескольких дней сирийская армия взяла под свой контроль некоторые города и поселки в курдских районах без каких-либо боевых действий, в том числе Аль-Табка, Манбидж, Ракка и Кобани. 17 октября подразделения сирийской армии вышли на турецкую границу.

Сирийская арабская армия и российские войска вошли в два пограничных города Манбидж и Кобани, которые находятся в запланированной Турцией «безопасной зоне», но западнее зоны недавнего турецкого военного вторжения. Линия фронта Сирийской арабской армии находится в нескольких километрах от деревни Кират на реке Саджур. Когда американские войска покинули северо-восточный регион, Сирийская арабская армия разошлась во всех направлениях, заняв позиции в очень большом регионе.

Заявления президента Путина

«Что касается интересов собственно России, то они заключались, прежде всего в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили», — заявил Путин 14 ноября в Бразилии. Путин подчеркнул, что после того, как Россия приступила к оказанию поддержки законного правительства в Дамаске, 90% территории страны было освобождено от террористов. «И не просто освобождено, а поставлено под контроль легитимного правительства. Чего мы и добивались, что мы и сделали», — отметил он.

Российский лидер призвал другие страны объединить усилия в борьбе с терроризмом.

«Для всех стран существует угроза инфильтрации, выхода боевиков с территории Сирии, выхода боевиков в другие страны. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия. Надеюсь, что мы будем конструктивно вместе работать», — добавил он.

Нобелевская премия мира

Нобелевская премия мира 1988 года была присуждена миротворцам ООН из которых более 500 000 человек служили наблюдателями и солдатами с 1948 по 1988 год, 733 человека из которых погибли. Их задача заключалась в том, чтобы информировать о ситуации в кризисных зонах, создавать буферные зоны, сохранять контакты между конфликтующими сторонами, следить за соглашениями о перемирии, поддерживать спокойствие и порядок и оказывать гуманитарную помощь.

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Российская военная полиция в Сирии выполняет аналогичную работу, которая началась в конце 2016 года в Восточном Алеппо когда был развернут один батальон. Их задачей было не вступать в боевые действия на переднем крае, а, скорее, восстановить закон и порядок и завоевать доверие и уверенность гражданское население. Российские военные полицейские добились хороших результатов и вскоре завоевали репутацию справедливых администраторов во многих соглашениях о прекращении огня, заключенных в рамках политического процесса. Они установили охранные буферные зоны между враждующими сторонами, сопровождали конвои террористов и их семей в безопасную зону, охраняли гуманитарные коридоры для гражданских лиц, чтобы покинуть зону конфликта, предоставляя временное убежище, продовольствие и медицинскую помощь гражданским лицам, спасающимся бегством, и они обеспечивали безопасность для инспекторов ОЗХО.

Российские военные полицейские заслуживают признания в качестве гуманитарных миротворцев. Они стали частью многогранных усилий российских лидеров и дипломатов, поскольку они стремились положить конец конфликту, который мог охватить не только весь Ближний Восток, но и весь мир.

Автор: Стивен Сахуни — Steven Sahiounie — политический комментатор (Сирия).

Статья была первоначально опубликована в Mideast Discourse.

Публикуется с разрешения издателя.

Источник — Global Research.

Copyright © Steven Sahiounie, Global Research, 2019

Перевод Сергея Духанова.

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* Сирийские демократические силы — военный альянс в Сирии, образованный 10 октября 2015 года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро СДС составляют курдские отряды самообороны. В состав СДС также входят вооружённые отряды сирийской арабской оппозиции, ассирийские и туркменские отряды.

** Отряды народной самообороны (курд. Yekîneyên Parastina Gel, YPG) — вооружённые формирования Высшего курдского совета, участвующие в сирийском вооружённом конфликте. С 2015 года составляют основу курдско-арабского оппозиционного альянса Сирийские демократические силы (англ. Syrian Democratic Forces). Официально YPG не связаны с какой-либо конкретной политической партией, но фактически являются в первую очередь боевым крылом курдской партии Демократический союз (PYD). Своей основной задачей YPG считает поддержание правопорядка и защиту жизней граждан в регионах Сирии, населенных преимущественно курдами.