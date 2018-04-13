Российская военная полиция приступила к работе в сирийском городе Дума

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Подразделения российской военной полиции приступили к работе в сирийском городе Дума. Об этом сообщил в четверг начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Для исключения провокаций, обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в городе Дума приступили к работе подразделения российской военной полиции. Функционируют установленные российской стороной блокпосты", - сказал он.

Евтушенко также проинформировал, что совместный ирано-российско-турецкий Координационный центр в течение суток зафиксировал случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа.

По его словам, обстановка в предместье Дамаска Восточная Гута стабилизируется. "Боевые действия в городе Дума не ведутся, жители начинают восстанавливать мирную жизнь. В свои дома вернулись 250 человек", - отметил Евтушенко.