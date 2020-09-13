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Российская вакцина «Спутник V» набирает «политический вес»

13 сентября 2020, 19:05  •  32 • Война
Мексика вакцинирует 25% населения российским препаратом
В мире все больше говорят о геополитическом влиянии российской вакцины от Сovid-19. По сообщениям международной прессы, более 40 стран мира обратились к России с вопросами по поводу «Спутника V», а в Мексике уже заявили о том, что 25% населения будут вакцинированы этим препаратом. А вот испытания вакцины компании «АстраЗенека» (AstraZeneca) и Оксфордского университета были приостановлены. «В то же время Россия Владимира Путина объявила о подписании соглашения на поставку 32 миллионов доз вакцины в Мексику. Этого количества хватит, чтобы привить 25 процентов населения этой латиноамериканской страны», – пишет Folha de S.Paulo («Фолья де Сан-Паулу»), известная как «Фолья» — ежедневная газета Бразилии.
Российская вакцина, разработанная институтом Гамалеи, использует аденовирусные векторы человека 5-го и 26-го серотипа в разных пропорциях. «Оксфордская» вакцина – аденовирусные векторы обезьян. И те, и другие векторы используются для доставки генетического кода Sars-CoV-2 пациенту и стимуляции иммунного ответа.
«Несмотря на то, что решение некоторых фармацевтических компаний было хорошо принято, мы считаем его неверным. Во внимание не принимается отсутствие долгосрочных исследований рисков возникновения онкологических заболеваний и влияния на фертильность новых технологий изготовления вакцин. К ним относятся платформы на основе мРНК (как в случае с американскими вакцинами компаний Pfizer и Moderna) и аденовирусных векторов обезьян (оксфордская вакцина)»,
– цитирует Folha de S.Paulo Кирилла Дмитриева, руководителя Российского фонда прямых инвестиций, который финансировал создание «Спутника V».
В свою очередь, институт Гамалеи считает, что использование аденовирусов человека «более естественно». Вакцина «Спутник V» прошла ускоренную регистрацию в России и тестируется на больших группах добровольцев. В третьей фазе исследований примут участие 40000 человек.
«Что более важно, в престижном британском научном издании The Lancet наконец были опубликованы первые данные о «Спутнике V». Согласно этим данным, вакцина эффективна на 100 процентов, а её побочные эффекты незначительны»,
– сообщает Folha de S.Paulo.
Сегодня российскую вакцину атакуют критики – и за добровольцев, и за якобы существующие нестыковки, которых не заметил The Lancet, есть даже обвинения в краже данных о других вакцинах!
Шутка ли – «политический вес» вакцины «Спутник V» растёт: за новостью о подписании соглашения с Мексикой о поставке российских вакцин последовали другие – в программу тестирования включились некоторые бразильские штаты. Так, правительство штата Парана уже подписало с РФ соответствующее соглашение, на очереди штат Баия.
«В Бразилии политический спор вокруг вакцин ведут те, кто ранее возглавлял враждующие стороны в вопросе борьбы пандемией: президент Жаир Болсонру (Jair Bolsonaro), который отрицает существование Сovid-19, и губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа (João Doria), придерживающийся научных взглядов»,
– рассказывает бразильское издание. При этом известно, что федеральное правительство подписало соглашение на производство 100 миллионов доз оксфордской вакцины компанией Fiocruz, а правительство штата Сан-Паулу договорилось о производстве такого же количества доз китайской вакцины Sinovac Институтом Бутантан.
Теперь, когда американская вакцина сдала позиции, «Спутник V» имеет все шансы стремительно набрать «политический вес». Оттого-то так активничают критики российской вакцины.

Фонд Стратегической Культуры

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