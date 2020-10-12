Российская вакцина от COVID-19 раскалывает «Слугу народа»

В пропрезидентской фракции «Слуге народа» накаляются страсти вокруг закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции.Так, 6 октября глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставки на Украину российской вакцины. На что российский лидер ответил, что для решения вопроса нужно лишь согласие официальных властей Украины.Однако, президент Владимир Зеленский фактически отказался от российской вакцины от коронавируса, назвав Владимира Путина «циником».Пропрезидентская фракция «Слуга народа» разделилась по вопросу закупки «Спутник V». Порой споры доходят до суда.Так, народный депутат Александр Качура выступил за закупку российской вакцины, считая, что для государства главным приоритетом должно быть здоровье и жизнь граждан.Его коллега по фракции Елизавета Богуцкая раскритиковала его предложение, обозвав его «тупым ботинком».«Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна ежедневно преодолевает антирекорд больных COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется над всеми и плюет на жизнь и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!», — написал Качура в соцсети.По его словам, деньги за моральный ущерб, выигранные в суде, он собирается отдать переселенцам из Крыма.Отметим, за закупку российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).