«Российская угроза» – последний аргумент Лондона против независимости Шотландии

Не только дефицит бензина и туалетной бумаги беспокоит Лондон

Самая серьезная озабоченность правительства Её Величества в настоящий момент – это всё более обретающее реальный облик стремление Шотландии к получению независимости. Нынешние британские неурядицы, возникшие из-за откровенно головотяпских экономических решений правительства во главе с Борисом Джонсоном и непродуманного механизма Брексита, и дальше разогревают сепаратистские настроения шотландцев. Зачем им хаотизированная Англия, если в самой Шотландии нефти и газа из Северного моря более чем достаточно? На них сейчас можно даже совсем неплохо подзаработать, больше, чем на виски, – традиционном товаре шотландского экспорта.

Региональный премьер, лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен прекрасно сознаёт , что шансы на получение устойчивого большинства на продвигаемом ею референдуме о независимости Шотландии в текущей ситуации высоки, как никогда, и стремится провести референдум в самые кратчайшие сроки.

Борис Джонсон и премьер-министр Шотландии Никола Стёрджен

И Лондон, конечно, перестал быть самим собой, если бы не достал в сложившемся положении свою излюбленную карту во всех трудностях – зловещую «российскую угрозу». Дескать, Москва спит и видит, как бы ей покорить гордых шотландцев, а еще, видимо, забрать у них себе весь знаменитый виски. Daily Express пишет, что в Шотландии якобы резко активизировалась российская разведка. Ее цель – подтолкнуть Альбу (Alba – кельтское самоназвание страны) к независимости, а также проникнуть на базу атомных подводных лодок (АПЛ) в шотландском Фислейне. Для пресечения этого в Шотландию дополнительно отправлены 100 сотрудников разведки МИ-6. Легко предположить, что в их задачу будет входить слежка за местными сепаратистами.

Демонстрация сторонников независимости в Эдинбурге – они и не прячутся

Одним из ключевых пропагандистских проектов, направленных на то, чтобы вразумить британских пока подданных на севере, стал снятый в этом сезоне по заказу государственной корпорации ВВС шестисерийный сериал про атомную подлодку ВМФ Великобритании Vigil («Бдительность» – говорящее название).

Поначалу сюжет развивается необычно и интригующе. За выплывшей из своей расположенной в Шотландии базы английской АПЛ, как выясняется, тайно следует подлодка США, которая по пути даже топит рыболовецкий сейнер вместе с рыбаками. Наезд на союзников? Сенсация! Да нет, отнюдь. Ближе к концу выясняется, что намерения американцев были самыми добрыми – защитить «братьев по оружию» от ходящего где-то на поверхности «агрессивного» российского ВМФ. Ну а конец и вовсе весьма простой – до дебилизма. На борту Vigil обнаруживаются российские шпионы, которые травят газами (привет Скрипалям) и режут ножами ее экипаж. Их цель – заставить подлодку всплыть, а затем сфотографировать ее для того, чтобы показать, что и у англичан бывают аварии, тем самым «опозорив» британский ВМФ.

Один из британских прототипов АПЛ Vigil

Несусветная глупость, конечно. Но это один из самых дорогих сериалов ВВС с лучшими актерами, талантливой режиссурой и прекрасными съемками. У него первый рейтинг в сезоне и один из самых высоких в истории. И все это снято на самом деле ради нескольких ключевых кадров, на которых представители шотландских властей, скептически относящиеся к пребыванию на своей территории базы АПЛ, воочию убеждаются, как им будет плохо от «проклятых русских» в случае ликвидации это базы.

Кадры из сериала ВВС Vigil

База британских АПЛ в Фислейне

Тема базы в Фислейне действительно является одной из центральных в переговорах между Лондоном и Эдинбургом по поводу потенциальной независимости последнего. И сама Н. Стёрджен, хотя без особого нажима, и ее соратники с гораздо большим рвением настаивают на том, чтобы ядерное оружие и атомные подлодки были убраны с шотландской территории. А куда их тогда девать?

Некоторые предлагают перевести во Францию на базу Иль-Лонг. Но ведь это позор для спесивых английских политиков! Гораздо худший, наверное, чем даже те коварные замыслы, которые пытались осуществить в кино про Vigil пресловутые российские агенты.

Судьба ядерного британского потенциала и его средств доставки важна для Лондона и потому, что, используя ее, гораздо легче привлечь в споре с Эдинбургом на свою сторону Вашингтон. Это принципиально важно и потому, что людей с шотландскими корнями в США проживает почти в десять раз больше (40-50 млн), чем в самой Шотландии. То же самое относится и к ирландской общине. Их связи с «родной землей», пусть даже на эмоциональном уровне, сохраняются. И стоит вдруг Соединенным Штатам по каким-то своим причинам, к примеру электоральным, захотеть поддержать Эдинбург и Белфаст (а ирландец по происхождению Джо Байден известен своими симпатиями к Северной Ирландии), то от Соединённого Королевства останутся только рожки да ножки. Этим, кстати, во многом и объясняется готовность Лондона ревностно бежать в авангарде американских авантюр от Афганистана до Украины, прикрывая своё самолюбие иллюзией «Глобальной Британии».

В раздувании Лондоном российской угрозы как средства для обуздания свободолюбивых настроений шотландцев морская тема вообще звучит по-особенному. Борис Джонсон ради реализации своих политических целей как-то вольно относится к военному флоту Её Величества, не брезгуя его вовлечением во всякого рода сомнительные провокации, чреватые жертвами среди собственного личного состава.

Тот самый HMS Defender

Так, преднамеренное нарушение российских территориальных вод английским эсминцем HMS Defender в июне сего года у берегов Крыма, согласно «забытым» секретным документам на автобусной остановке в г. Кенте, было сознательно запланировано Лондоном. Как пишет британская пресса, там решили «пощекотать русского Медведя за морду». Министерство обороны заранее просчитывало все возможные варианты «реакции русских», очевидно, вплоть до потопления. Для Бориса Джонсона это была бы большая удача. Можно было бы раздуть в стране огонь «российской агрессивности» и «пламенного патриотизма» до небес, искоренив сепаратистские настроения под корень. Пожертвовать ради этого сотней-другой британских парней в глазах политиков его типа – не проблема. В Афганистане ради мнимого «имперского величия» их положили гораздо больше.

Был запланирован как «сакральная жертва»?

Примечательно, что указанная провокация произошла примерно на траверсе Балаклавы, со времен Крымской войны 1853–1856 гг. занимающей особое место как в британском, так и в шотландском национальном сознании. Поскольку именно здесь особенно отличились шотландские стрелки, немало которых до сих пор лежат в крымской земле.

«Тонкая красная линия» – шотландцы останавливают русскую атаку у Балаклавы

Расчет, видимо, строился на то, что любой ущерб, нанесённый именно здесь «Дефендеру», а ещё лучше его потопление, непременно «до глубины души» возмутят Шотландию и пробудят в ней общебританские чувства. Корабли Туманного Альбиона гибли здесь и раньше, например в те же годы знаменитый «Чёрный принц», так что ничего принципиально нового в судьбе современного корабля и не было бы. Героические жертвы всегда укрепляют империи. В Лондоне в этом весьма поднаторели.

«Черный принц» – предшественник «Дефендера» тонет у Балаклавы

Только вот все эти трюки давно изучены. Уроки извлечены. На новую провокацию у Балаклавы никто и не думал попадаться. Точно так же попытки Бориса Джонсона представить и сейчас Россию виноватой во всех британских бедах никакой пользы ему не принесут. И он, и другие политические лидеры страны должны в конце концов понять, что в нынешнем печальном положении некогда великой державы повинны в первую очередь они сами.