Российская телеведущая рассказала о беседах "off the records" с сыном Лукашенко

Для съёмки программы "Действующие лица" российская журналистка отправилась в Минск. Там она сыграла в хоккей с президентом Белоруссии, посетила Дворец независимости - резиденцию главы государства, пообщалась на самые актуальные темы с Александром Лукашенко. Но этим визит не ограничился.

Наиле Аскер-заде удалось взять интервью и у Николая Лукашенко - младшего сына белорусского президента. Когда она об этом рассказала на своей странице в Instagram, подписчики завалили телеведущую вопросами, требуя подробностей. Она извинилась, что не успела ответить каждому.

Журналистка призналась: Николай - очень приятный молодой человек, который ответил на "самый волнующий поклонниц вопрос". По словам Аскер-заде, сын президента произвёл на неё впечатление неизбалованного, скромного и думающего парня.

"Помимо интервью, мы очень много с ним общались о разном off the records в перерывах между съёмками с его отцом", - добавила телеведущая.