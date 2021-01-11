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Российская телеведущая рассказала о беседах "off the records" с сыном Лукашенко

11 января 2021, 10:20  •  31 • Политика
Российская телеведущая Наиля Аскер-заде рассказала, о чём общалась с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Оказывается, разговоры с Николаем Лукашенко были не только официальными, в рамках интервью, но и "off the records".
Для съёмки программы "Действующие лица" российская журналистка отправилась в Минск. Там она сыграла в хоккей с президентом Белоруссии, посетила Дворец независимости - резиденцию главы государства, пообщалась на самые актуальные темы с Александром Лукашенко. Но этим визит не ограничился.
Наиле Аскер-заде удалось взять интервью и у Николая Лукашенко - младшего сына белорусского президента. Когда она об этом рассказала на своей странице в Instagram, подписчики завалили телеведущую вопросами, требуя подробностей. Она извинилась, что не успела ответить каждому.
Журналистка призналась: Николай - очень приятный молодой человек, который ответил на "самый волнующий поклонниц вопрос". По словам Аскер-заде, сын президента произвёл на неё впечатление неизбалованного, скромного и думающего парня.
"Помимо интервью, мы очень много с ним общались о разном off the records в перерывах между съёмками с его отцом", - добавила телеведущая.
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Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)

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