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Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу Европейских игр в категории до 72 кг

22 июня 2019, 21:24  •  24 • Украина
Российская самбистка Галина Амбарцумян завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
 
© Международная федерация самбо (FIAS)
 

В схватке за третье место россиянка одолела Камиль Ляроз из Франции. 

Также бронзовой призёркой стала украинка Наталья Смаль.

Ранее Елена Бондарева стала чемпионкой Европейских игр по самбо в категории до 48 кг.

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