Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу Европейских игр в категории до 72 кг

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Российская самбистка Галина Амбарцумян завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

© Международная федерация самбо (FIAS)

В схватке за третье место россиянка одолела Камиль Ляроз из Франции. Также бронзовой призёркой стала украинка Наталья Смаль. Ранее Елена Бондарева стала чемпионкой Европейских игр по самбо в категории до 48 кг.

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