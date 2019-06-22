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Российская самбистка Амбарцумян завоевала бронзу Европейских игр в категории до 72 кг
22 июня 2019, 21:24 • 24 • Украина
Российская самбистка Галина Амбарцумян завоевала бронзу в весовой категории до 72 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
© Международная федерация самбо (FIAS)
В схватке за третье место россиянка одолела Камиль Ляроз из Франции.
Также бронзовой призёркой стала украинка Наталья Смаль.
Ранее Елена Бондарева стала чемпионкой Европейских игр по самбо в категории до 48 кг.
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