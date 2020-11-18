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Российская разведка раскрыла заговор Запада по Карабаху
18 ноября 2020, 18:25 • 225 • Политика
США с союзниками подталкивают армянских и азербайджанских националистов к активным действиям
Перемирие в районе Нагорного Карабаха может закончится по вине США – американцы вместе с европейцами дестабилизируют мирную обстановку в регионе. Об этом заявил глава российской разведки Сергей Нарышкин.
Для развязывания конфликта с новой силой США вместе с союзниками подталкивают армянских и азербайджанских националистов к дискредитации и срыву достигнутых договоренностей, пишет РИА "Новости".
"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе – это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", – рассказал глава СВР.
Нарышкин отметил, что это становится очередным доказательством того, что американцы всегда решают свою задачи с помощью обыкновенных людей, не обращая внимания на то, что их действия могут привести к новым жертвам в регионе.
Напомним, соглашение о прекращении войны в Карабахе было подписано Арменией и Азербайджаном 10 ноября при участии Владимира Путина. Регион поделили на троих: Ереван вернул Баку его территории и получил Лачинский коридор, вдоль которого будут располагаться российские миротворцы.
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