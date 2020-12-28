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Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times
28 декабря 2020, 11:45 • 392 • Политика
Индийские аналитики EurAsian Times вспомнили об инциденте с самолётом-невидимкой ВВС США, считавшимся неуязвимым. До того дня, пока его не сбила российская ракета.
Неприятный сюрприз для США вспомнили индийские аналитики на страницах издания EurAsian Times. Читателям они рассказали легендарную историю о том, как первый американский самолёт-невидимка пал жертвой российской ракеты. Эксклюзивным переводом материала делится "ПолитРоссия".
F-117 Nighthawk, или "Ночной ястреб", ВВС США был сбит весной 1999 года одним из подразделений югославской армии. До этого момента машина считалась неуязвимой для атаки с земли, но... Оказалось, что новаторская стелс-технология себя не оправдывает. Самолёт-невидимку забрасывали на территорию неприятеля, чтобы лётчик уничтожил цели и отправился в обратный путь. Однако в конце марта 1999 года выяснилось, что обратной дороги может и не быть.
Югославская армия защищалась зенитными ракетными комплексами российского производства С-75 и С-125, а также комплексом "Куб". С неба объекты закрывали истребители МиГ-29. Всё это была умеренная угроза для сил НАТО, как считали в североатлантическом альянсе. В день ликвидации пилот успел сбросить бомбы, а после увидел две яркие точки - это были ответные ракеты. Лётчик успел катапультироваться, но машина была уничтожена.
Как поясняют авторы издания, в будущем F-117 Nighthawk были сняты с эксплуатации. Их заменили истребители F-22 Raptor.
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