Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurAsian Times

Неприятный сюрприз для США вспомнили индийские аналитики на страницах издания EurAsian Times. Читателям они рассказали легендарную историю о том, как первый американский самолёт-невидимка пал жертвой российской ракеты. Эксклюзивным переводом материала делится "ПолитРоссия".

F-117 Nighthawk, или "Ночной ястреб", ВВС США был сбит весной 1999 года одним из подразделений югославской армии. До этого момента машина считалась неуязвимой для атаки с земли, но... Оказалось, что новаторская стелс-технология себя не оправдывает. Самолёт-невидимку забрасывали на территорию неприятеля, чтобы лётчик уничтожил цели и отправился в обратный путь. Однако в конце марта 1999 года выяснилось, что обратной дороги может и не быть.

Югославская армия защищалась зенитными ракетными комплексами российского производства С-75 и С-125, а также комплексом "Куб". С неба объекты закрывали истребители МиГ-29. Всё это была умеренная угроза для сил НАТО, как считали в североатлантическом альянсе. В день ликвидации пилот успел сбросить бомбы, а после увидел две яркие точки - это были ответные ракеты. Лётчик успел катапультироваться, но машина была уничтожена.

Как поясняют авторы издания, в будущем F-117 Nighthawk были сняты с эксплуатации. Их заменили истребители F-22 Raptor.