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Российская ракета? Что взорвалось на Кипре

01 июля 2019, 20:09  •  105 • Война
В сети появилось видео, сделанное на месте взрыва на Кипре. На записи видно, как на месте полыхает огонь, над территорией, где произошел инцидент, поднимается дым, передает РИА «Новости».
В то же время издание Kibris Haberci опубликовало фотографии с места происшествия, сообщая о найденном обломке самолета. Кадры с места ЧП обнародовал и турецкий журналист Хусейн Экмекчи, который выложил их в фейсбуке, подписав, что на обнаруженных обломках были подписи на русском языке. Он отметил, что, возможно, Сирия активировала свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на удар Израиля, который был ранее нанесен по окрестностям Дамаска.
Ранее на подконтрольной Турции части Кипра произошли мощные взрывы. По данным кипрского издания издание Politis, они были слышны в Никосии и на юге острова городе Ларнаке. Сообщается, что никто не пострадал, взрыв, согласно предварительной информации, произошел в районе Пентадактилос.
В то же время, по данным Reuters, которое ссылается на администрацию непризнанной мировым сообществом «Турецкой республики Северного Кипра» (ТРСК), на севере Кипра взорвалась, предположительно, ракета, которая якобы отклонилась от курса. Как сообщает издание, взрыв произошел в районе Ташкент в северной части острова.
Глава киприотов-турок Мустафа Акынджи, выступая на месте происшествия, заявил, что, согласно предварительным данным, взрыв, повлекший за собой пожар, произошел в результате падения военного объекта. Это, по его словам, был беспилотный летательный аппарат или ракета, передает издание Politis. В то же время Акынджи не исключил, что объект мог быть российского производства. Однако, добавил он, необходимо больше информации, чтобы точно это установить.
Лидер турецкой общины Кипра считает, что этот взрыв, предположительно, ракеты на территории острова может быть связан с вооруженными действиями на Ближнем Востоке, так как Сирия расположена относительно недалеко от Кипра.
«Очевидно, что речь идет о том, что исходило не с нашей территории», — сказал политик. Акынджи также добавил, что все обстоятельства инцидента выясняются местными сотрудниками правоохранительных органов.
Министр иностранных дел непризнанного государства Кудрет Озерсай подтверждает слова главы киприотов-турок, предполагая, что взорвался беспилотник или ракета.
«Первые результаты показывают, что взрыв вызвали либо беспилотный самолет с взрывчаткой, либо ракета. Данных достаточно, чтобы в ближайшее время понять, что произошло. Нет погибших или раненых», — сообщил Озерсай, добавив, что никто не пострадал благодаря тому, что объект взорвался в воздухе, не достигнув земли.
В своем фейсбуке Озерсай, как передает ТАСС, написал, что, вероятно, взорвалось «российское оружие».
«По предварительным данным, это был фрагмент ракеты российского производства сирийской системы ПВО, которая была выпущена для отражения вчерашнего нападения. После того, как ракета не достигла цели, она упала на нашу территорию», — заявил министр.
В то же время, как сообщает турецкое агентства Demiroren, ракета, которая упала на территории ТРСК, якобы была выпущена сирийской зенитной ракетной системой С-200.
Между тем, точной информации о взорвавшемся объекте нет, в том числе полиция Кипра не знает причин взрыва.
Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали окрестности Дамаска и город Хомс, однако, по данным государственного сирийского телевидения, удар был отражен. Как сообщают СМИ, в результате нападения погибли четыре человека и еще 21 пострадали.
Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута, атака была совершена ВВС Израиля из ливанского воздушного пространства.
По словам военного аналитика, отставного генерала кипрской армии Андреаса Пантенаса ракета, которая взорвалась на территории Кипра, могла отклониться от курса из-за действия радиопомех, передает Reuters.

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