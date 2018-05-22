Российская ПВО в Сирии сбила беспилотник

Военные на российской авиабазе Хмеймим в Сирии минувшей ночью сбили неизвестный беспилотник. Как сообщает Министерство обороны России, после наступления темного времени суток дрон приближался к российской базе Хмеймим, передает ФАН.

«Двадцать первого мая c наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — сообщает военное ведомство.

По словам военных, цель была ликвидирована штатными зенитными огневыми средствами авиабазы ВКС РФ. Пострадавших в результате инцидент нет, материального ущерба база не понесла и продолжает функционировать в штатном режиме, передает НСН.

Несколькими часами ранее сирийские СМИ сообщали, что системы ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии открыли огонь по ряду малоразмерных целей. Как сообщается, беспилотники были запущены с территории юго-западного Идлиба.

В январе нынешнего года база Хмеймим также подверглась нападению дронов. Над несколькими БПЛА военные смогли установить контроль и посадить вне территории базы, три дрона взорвались из-за столкновения с землей. Остальные были сбиты зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».

Тогда же в Минобороны России заявили, что атаковавшие авиабазу беспилотные летательные аппараты были запущены с территории, контролируемой «вооруженными формированиями «умеренной оппозиции».

«Как сообщили в Минобороны России, было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями «умеренной оппозиции», — указывалось в заявлении военного ведомства.

В связи с этим Минобороны направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

Ранее координатор группы дружбы парламента САР и Государственной думы Дмитрий Саблин рассказал, что атака на российские военные объекты была произведена 31 дроном. По его словам, это нападение представляло реальную опасность. При этом он выразил недоумение обладанием боевиками такими продвинутыми технологическими устройствами.

«Дроны могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не самодельные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США», — указал парламентарий.

В Минобороны РФ также пояснили, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень и теперь они могут использовать дроны по всему миру, отметив, что в этой сфере боевикам явно помогают совсем не ближневосточные специалисты.

«Запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS могут исключительно высококвалифицированные специалисты,

которые прошли приличную инженерную школу одной из развитых стран. Кроме того, получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что сам факт передачи боевикам подобных технологий, наведения БПЛА с расстояния в десятки километров, а также управляемого сброса дронами боеприпасов по спутниковым координатам GPS должен вызывать беспокойство у мирового сообщества.

Дальнейшее распространение дронов для ударов по базам ВС РФ в Сирии, а также технологий и программного обеспечения для управления подобными БПЛА «крайне тяжело или невозможно проконтролировать на практике», отметили российские военные.

В том же месяце в российском Генштабе рассказали о том, что беспилотники превращаются в угрозу глобального масштаба. Военные выражали уверенность: для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьезное внимание и взаимодействие всех заинтересованных сторон на международном уровне.

«Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах, и не только в отношении военных объектов», — отметили в Минобороны РФ.

Инцидент прокомментировал и президент России Владимир Путин.

«Сами нападения хорошо подготовлены. Это летательные аппараты, закамуфлированные под кустарное производство. Там есть элементы высокотехнологического характера. Это касается систем радиолоказации. Это касается систем сброса боеприпасов высокоточным образом», — отметил российский лидер.