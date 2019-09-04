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Российская ПВО перехватила ракеты и сбила вражеские беспилотники
04 сентября 2019, 00:39 • 103 • Политика
Российские ПВО отразили ракетную атаку на базу "Хмеймим" и сбили несколько беспилотников.
Российская ПВО сбила беспилотники, атаковавшие военную авиабазу России "Хмеймим" в Сирии. Информацию об этом распространил арабский информационный портал "Аль-Масдар".
Сообщается, что вражеские дроны выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет. Российская ПВО вначале перехватила эти ракеты, а затем подбила выпустившие их беспилотники.
Отмечается, что дроны пытались приблизиться к российской авиабазе из района на северо-западе Сирии. В этом районе находятся боевики террористической группировки "Тахрир аш-Шам"*, а также члены Туркестанской исламской партии, утверждает "Аль-Масдар".
Информацию о сбитых беспилотниках уже подтвердили в Министерстве обороны России.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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