Российская ПВО перехватила ракеты и сбила вражеские беспилотники

Российская ПВО сбила беспилотники, атаковавшие военную авиабазу России "Хмеймим" в Сирии. Информацию об этом распространил арабский информационный портал "Аль-Масдар".

Сообщается, что вражеские дроны выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет. Российская ПВО вначале перехватила эти ракеты, а затем подбила выпустившие их беспилотники.

Отмечается, что дроны пытались приблизиться к российской авиабазе из района на северо-западе Сирии. В этом районе находятся боевики террористической группировки "Тахрир аш-Шам"*, а также члены Туркестанской исламской партии, утверждает "Аль-Масдар".

Информацию о сбитых беспилотниках уже подтвердили в Министерстве обороны России.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.