Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошен...
«На пенсии читаю все, что не успела в молодости»: актриса Нина Ургант отмечает 9...
О чём звонил колокол?
Рада отправила в КС проект о законодательной инициативе народа
Главная / Политика

Российская ПВО перехватила ракеты и сбила вражеские беспилотники

04 сентября 2019, 00:39  •  103 • Политика
Российские ПВО отразили ракетную атаку на базу "Хмеймим" и сбили несколько беспилотников.
Российская ПВО сбила беспилотники, атаковавшие военную авиабазу России "Хмеймим" в Сирии. Информацию об этом распространил арабский информационный портал "Аль-Масдар".
Сообщается, что вражеские дроны выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет. Российская ПВО вначале перехватила эти ракеты, а затем подбила выпустившие их беспилотники.
Отмечается, что дроны пытались приблизиться к российской авиабазе из района на северо-западе Сирии. В этом районе находятся боевики террористической группировки "Тахрир аш-Шам"*, а также члены Туркестанской исламской партии, утверждает "Аль-Масдар".
Информацию о сбитых беспилотниках уже подтвердили в Министерстве обороны России.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 08:24
Матвиенко отметила значительное снижение террористической угрозы в России
04 сентября 2019, 00:39
"Армия депутатов болтает, а дети мерзнут": Чиновникам Удмуртии устроили разнос за "длинные языки"
03 сентября 2019, 18:09
Сначала ЕС, теперь НАТО: В Северной Македонии назвали причину отсрочки вступления в Альянс
03 сентября 2019, 19:24
Клишас раскритиковал закон Украины о неприкосновенности депутатов
03 сентября 2019, 14:54
"Обещали простым людям": Для депутатов Верховной рады отменили неприкосновенность
03 сентября 2019, 18:09
Эксперт назвал лучшие валюты-убежища для рубля
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2019, 00:39
И даже королеву не спросила: Спасать свою репутацию Меган Маркл позвала пиарщиков Вай...
04 сентября 2019, 00:24
«Создают рычаги давления»: как лишение депутатов неприкосновенности повлияет на Верхо...
04 сентября 2019, 00:39
Напал сзади - и головой в пол: Зеленского призвали приструнить секретаря-"разбой...
04 сентября 2019, 00:39
"Сердце разрывается": После бури негодования в Иране 9-летнюю невесту хотят...
04 сентября 2019, 00:24
Пять лет тюрьмы, переквалификация и снятие обвинений: как прошли суды по нарушениям в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "политическое дело"
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.