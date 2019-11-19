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Российская пропаганда бьёт по ветеранам США? Сенаторов взбаламутила новая русская "страшилка"

19 ноября 2019, 18:54  •  92 • Политика
Ряд американских сенаторов намерены выяснить, каким образом ветеранов США защищают от "российской пропаганды". Судя по письму, направленному в Министерство по делам ветеранов США, законодателей весьма сильно взбаламутила очередная русская "страшилка" об угрозе иностранного влияния на американских ветеранов через соцсети.
"Цель нашего обращения - выяснить, какие меры принимаются Министерством по делам ветеранов для информирования ветеранов ВС США о кампаниях по распространению дезинформации в интернете, проводимых Россией, Китаем", - с таким письмом обратились в министерство американские сенаторы.
Как пишет RT, законодатели сослались на отчёт по итогам расследования организации "Американские ветераны войны во Вьетнаме". В документе, в частности, указывается, что "российская пропаганда" якобы распространяется с помощью администраторов нескольких десятков стран. Под видом американских ветеранов они, мол, работают через соцсети.
Сенаторы, судя по письму, ухватились за очередную русскую "страшилку" и требуют отчёта о защите ветеранов от российской пропаганды к началу декабря.

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