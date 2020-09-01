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Российская подлодка у Аляски была, но переполох вызвала не она: Эксперты объяснили неразбериху

01 сентября 2020, 12:50  •  131 • Политика
Российская подлодка у Аляски была, но переполох вызвала не она. Эксперты не только объяснили, в чём неразбериха, но и почти идентифицировали субмарину, из-за которой она возникла.
Ранее издание Alaska Public Media разместило снимки, сделанные рыбаками траулера у берегов Аляски. Сообщалось, что у берегов США всплыла российская субмарина. Автор H.I. Sutton, регулярно публикующий статьи на тему армии и флота США, объяснил в очередной заметке, что российская подлодка у Аляски была, но переполох вызвала не она.
По фотографии он определил, что рыбаки увидели атомную ударную субмарину военно-морских сил США Los Angeles. Вероятнее всего, это одна из шести лодок класса Flight-II.
Однако российские корабли в том районе тоже были. Путь рыболовецкого судна пересёк корвет "Альбатрос" (Grisha-V). Имелась и субмарина "Омск". В ходе учений она выпустила крылатую ракету, выполнив поставленную задачу.
Саттон, объясняя неразбериху, пишет, что неспециалистам крайне трудно идентифицировать подводные лодки. Ошибки случаются достаточно часто.

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