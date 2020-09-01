Российская подлодка у Аляски была, но переполох вызвала не она: Эксперты объяснили неразбериху

Ранее издание Alaska Public Media разместило снимки, сделанные рыбаками траулера у берегов Аляски. Сообщалось, что у берегов США всплыла российская субмарина. Автор H.I. Sutton, регулярно публикующий статьи на тему армии и флота США, объяснил в очередной заметке, что российская подлодка у Аляски была, но переполох вызвала не она.

По фотографии он определил, что рыбаки увидели атомную ударную субмарину военно-морских сил США Los Angeles. Вероятнее всего, это одна из шести лодок класса Flight-II.

Однако российские корабли в том районе тоже были. Путь рыболовецкого судна пересёк корвет "Альбатрос" (Grisha-V). Имелась и субмарина "Омск". В ходе учений она выпустила крылатую ракету, выполнив поставленную задачу.

Саттон, объясняя неразбериху, пишет, что неспециалистам крайне трудно идентифицировать подводные лодки. Ошибки случаются достаточно часто.