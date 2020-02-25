Российская лунная программа: что мешает её выполнению • 36 • Аналитика

В минувший четверг с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1а» с военным спутником связи «Меридиан-М». Этот пуск должен был состояться ещё в январе, но из-за проблем с третьей ступенью ракеты старт сместили почти на месяц "вправо".



На чём полетим?

Минобороны сообщило, что старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Позднее РИА Новости дало комментарий своего источника в ракетно-космической отрасли. Собеседник агентства сообщил, что запуск военного спутника связи «Меридиан-М» мог завершиться аварией.







По словам специалиста, из-за преждевременного окончания топлива третья ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а» недоработала несколько секунд. «Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который, благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива, компенсировал недовыведение ракетой», – цитирует РИА Новости свой источник.



Такими сбоями в нашей ракетно-космической отрасли уже никого не удивишь. В прошлом году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин как о большом достижении говорил, что запуски носителей прошли без аварий. Хотя СМИ отмечали: не обошлось без разного рода накладок.



Случай с запуском «Меридиана-М» примечателен тем, что ракета «Союз-2» (точнее, её новая версия «Союз-2.1б») является базовой для первого этапа российской программы по освоению Луны, рассчитанной на 2021—2040 годы. Другого носителя для этих задач в «Роскосмосе» пока нет.



Старт тяжёлой ракеты «Ангара-5» в рамках лунной программы ожидается только в 2027 году, то есть за пределами её первого этапа, ограниченного периодом 2021-2025 годов. Эти этапы были представлены обществу ещё в ноябре 2018 года сразу после совместного заседания Совета Российской Академии Наук по космосу и «Роскосмоса».



Миссии выполнимы

Позднее им присвоили специальные названия. Первый этап назвали «Вылазка». Он предполагает исследование нашего далёкого спутника автоматическими станциями серии «Луна» (Луна-25, 26, 27, 28), беспилотные облёты Луны перспективным пилотируемым кораблём «Федерация», создание на базе элементов российского сегмента МКС окололунной орбитальной станции. Все эти исследовательские миссии послужат решению научных задач, разведке местности, подготовке к реализации дальнейших этапов программы.



Второй этап (2025—2035 годы) громко назвали «Форпост». Наверное, потому, что предполагается разместить на поверхности Луны первые элементы посещаемой базы. Выполнение этой части программы должны обеспечить уже пилотируемые полёты с длительной (до 14 суток) высадкой космонавтов на Луну.



Третий этап (после 2035 года) – с говорящим названием «База». Он предполагает завершить строительство полноценной посещаемой лунной базы, включающей две астрономические обсерватории (по радиоастрономии и космическим лучам), убежище от радиации, инфраструктуру по добыче водяного льда (для создания на его основе кислородно-водородного топлива).



За этой короткой аннотацией амбициозной лунной программы кроется большой и трудный путь нашей ракетно-космической отрасли. Ей предстоит провести серьёзную конструкторскую и исследовательскую работу, создать новые носители и космические аппараты, развернуть в космосе группировки навигационных спутников и спутников связи и много ещё чего, полезного и необходимого.



Эксперты сомневаются

Эксперты, сомневающиеся в реализации российской лунной программы, обращают внимание на несколько обстоятельств. Так что мешает выполнению?



Прежде всего, на финансирование отрасли. Его прилично подсократили уже в рамках Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы.



Под нож секвестра попали разработки комплекса с возвращаемой первой ступенью для российских ракет и технологии для выявления угрожающих Земле астероидов. Сокращена с 95 до 70 аппаратов (в перспективе 2025 года) российская орбитальная группировка и ещё целый ряд проектов.







Недофинансирование эксперты называют среди причин, из-за которых уже упомянутая ракета «Союз-2.1б» пока не получила такую статистику успешных пусков, чтобы этот носитель можно было использовать без ограничений. Сейчас, например, «Союз-2.1б» не используют для пилотируемых полётов и других особо ответственных заданий.



Затягивается и разработка пилотируемого корабля «Федерация». Заявленный к использованию в беспилотном варианте уже на этапе «Вылазка» корабль глубоко сдвинулся вправо. По крайней мере, в нынешнем январе на XLIV Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королёва первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич сообщил, что беспилотный облёт Луны кораблём «Орёл» (новое название «Федерации») планируется не ранее 2028 года.



Есть ещё одна угроза российской лунной программе. Эксперты называют её падением дисциплины и ответственности в отрасли. Обычно за этой констатацией живых примеров не приводят, но у нас есть свой – совсем свежий.



Характеризуя проблемы с недавним запуском ракеты «Союз-2.1а» из Плесецка, эксперты отметили, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который «мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом».



Так что человеческий фактор, пожалуй, главный в ряду тех, что могут затянуть выполнение такой важной для страны программы по освоению Луны. В минувший четверг с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1а» с военным спутником связи «Меридиан-М». Этот пуск должен был состояться ещё в январе, но из-за проблем с третьей ступенью ракеты старт сместили почти на месяц "вправо".Минобороны сообщило, что старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Позднее РИА Новости дало комментарий своего источника в ракетно-космической отрасли. Собеседник агентства сообщил, что запуск военного спутника связи «Меридиан-М» мог завершиться аварией.По словам специалиста, из-за преждевременного окончания топлива третья ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а» недоработала несколько секунд. «Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который, благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива, компенсировал недовыведение ракетой», – цитирует РИА Новости свой источник.Такими сбоями в нашей ракетно-космической отрасли уже никого не удивишь. В прошлом году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин как о большом достижении говорил, что запуски носителей прошли без аварий. Хотя СМИ отмечали: не обошлось без разного рода накладок.Случай с запуском «Меридиана-М» примечателен тем, что ракета «Союз-2» (точнее, её новая версия «Союз-2.1б») является базовой для первого этапа российской программы по освоению Луны, рассчитанной на 2021—2040 годы. Другого носителя для этих задач в «Роскосмосе» пока нет.Старт тяжёлой ракеты «Ангара-5» в рамках лунной программы ожидается только в 2027 году, то есть за пределами её первого этапа, ограниченного периодом 2021-2025 годов. Эти этапы были представлены обществу ещё в ноябре 2018 года сразу после совместного заседания Совета Российской Академии Наук по космосу и «Роскосмоса».Позднее им присвоили специальные названия. Первый этап назвали «Вылазка». Он предполагает исследование нашего далёкого спутника автоматическими станциями серии «Луна» (Луна-25, 26, 27, 28), беспилотные облёты Луны перспективным пилотируемым кораблём «Федерация», создание на базе элементов российского сегмента МКС окололунной орбитальной станции. Все эти исследовательские миссии послужат решению научных задач, разведке местности, подготовке к реализации дальнейших этапов программы.Второй этап (2025—2035 годы) громко назвали «Форпост». Наверное, потому, что предполагается разместить на поверхности Луны первые элементы посещаемой базы. Выполнение этой части программы должны обеспечить уже пилотируемые полёты с длительной (до 14 суток) высадкой космонавтов на Луну.Третий этап (после 2035 года) – с говорящим названием «База». Он предполагает завершить строительство полноценной посещаемой лунной базы, включающей две астрономические обсерватории (по радиоастрономии и космическим лучам), убежище от радиации, инфраструктуру по добыче водяного льда (для создания на его основе кислородно-водородного топлива).За этой короткой аннотацией амбициозной лунной программы кроется большой и трудный путь нашей ракетно-космической отрасли. Ей предстоит провести серьёзную конструкторскую и исследовательскую работу, создать новые носители и космические аппараты, развернуть в космосе группировки навигационных спутников и спутников связи и много ещё чего, полезного и необходимого.Эксперты, сомневающиеся в реализации российской лунной программы, обращают внимание на несколько обстоятельств. Так что мешает выполнению?Прежде всего, на финансирование отрасли. Его прилично подсократили уже в рамках Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы.Под нож секвестра попали разработки комплекса с возвращаемой первой ступенью для российских ракет и технологии для выявления угрожающих Земле астероидов. Сокращена с 95 до 70 аппаратов (в перспективе 2025 года) российская орбитальная группировка и ещё целый ряд проектов.Недофинансирование эксперты называют среди причин, из-за которых уже упомянутая ракета «Союз-2.1б» пока не получила такую статистику успешных пусков, чтобы этот носитель можно было использовать без ограничений. Сейчас, например, «Союз-2.1б» не используют для пилотируемых полётов и других особо ответственных заданий.Затягивается и разработка пилотируемого корабля «Федерация». Заявленный к использованию в беспилотном варианте уже на этапе «Вылазка» корабль глубоко сдвинулся вправо. По крайней мере, в нынешнем январе на XLIV Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королёва первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич сообщил, что беспилотный облёт Луны кораблём «Орёл» (новое название «Федерации») планируется не ранее 2028 года.Есть ещё одна угроза российской лунной программе. Эксперты называют её падением дисциплины и ответственности в отрасли. Обычно за этой констатацией живых примеров не приводят, но у нас есть свой – совсем свежий.Характеризуя проблемы с недавним запуском ракеты «Союз-2.1а» из Плесецка, эксперты отметили, что пуск осуществлял военный боевой расчет, который «мог недолить топлива в третью ступень при заправке перед стартом».Так что человеческий фактор, пожалуй, главный в ряду тех, что могут затянуть выполнение такой важной для страны программы по освоению Луны. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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