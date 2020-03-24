Российская конверсия: новая версия • 40 • Аналитика

Перековать мечи на орала — вечная проблема для государств с высокой долей военных производств в собственной экономике. На определенном этапе вопрос о том, что важнее, пушки или масло, попросту не стоит, поскольку ситуация складывается таким образом, что если у тебя нет достаточного количества пушек, то твое масло очень скоро будет кушать кто-то другой. Однако после рывка, необходимого для достижения военно-технического превосходства над уже имеющимся или потенциальным противником или как минимум паритета с ним в вопросах вооружений наступает момент, когда нужно решать: что делать с эдакой прорвой оборонных производств? Для России этот вопрос более чем актуален.



Помнится, пару лет назад Владимир Путин во время проводившегося в Сочи представительного совещания, темой которого были как раз проблемы обороны, называл на сей счет вполне конкретные цифры. По тогдашнему мнению президента, к 2020 году доля гражданской продукции в общем вале российского ВПК должна была достичь 17%, а в 2025 и 2030 годах — возрасти до трети и половины соответственно! Определенные сомнения в достижимости подобных объемов вызывает прежде всего ситуация в мире, которая пока что не очень способствует сворачиванию военных программ. Скорее наоборот. Впрочем, проблема заключается не только в этом.







Не будем забывать, что попытки перепрофилирования оборонной промышленности на производство мирных товаров (конверсия) уже предпринимались в СССР и России в 80-х – 90-х годах прошлого столетия. Что получилось в результате? Чуть ли не полный развал ВПК, жуткие, никому не нужные поделки в его исполнении и переход слова «конверсия» в разряд ругательных выражений. Повторять этот опыт, который, согласно позднейшим оценкам, проводился «при полном отсутствии как серьезного теоретического фундамента, так и обоснованных планов и программ», нельзя ни в коем случае: слишком дорогой ценой далось России возрождение бездарно угробленной «перестройщиками» и их последователями «оборонки».



Так что же делать? В первую очередь, пожалуй, стоит четко определиться с тем, чего делать не следует. Любая конверсия должна проводиться со строгим учетом специфики тех или иных военных производств, с использованием их научно-технологического потенциала, а не путем полного отказа от него. Попросту говоря, не должны танковые заводы пытаться клепать скороварки, а производители ракетного топлива — переходить на выпуск парфюмерии. Все равно ничего путного из этого не выйдет – только сырье будет переведено зазря и производство развалено. Впрочем, еще важнее другое: демилитаризуя те или иные предприятия, нужно четко понимать, не ударит ли их исключение из системы ВПК по боеготовности вооруженных сил. А то будет как в 90-е, когда вместе с водой выплеснули и ребенка. Понимание этого должно быть на государственном уровне и на нем же должны приниматься соответствующие решения.



Хочется надеяться, что новая конверсия будет намного более успешной, чем предыдущая попытка. Надеяться на это есть все основания. По имеющимся данным, достаточно успешно перепрофилируется тот же «Ростех», где в общем объеме продукции невоенные образцы достигают уже трети. При этом идет не размен достигнутого потенциала на мелочевку, а продолжается его использование, просто по иному назначению. Предприятия по выпуску авиационных двигателей для боевых самолетов прекрасно справляются с выпуском газотурбинных установок для «Газпрома». Высокопрочные материалы, применявшиеся в том же военном авиастроении (к примеру, стекла, способные выдержать сверхвысокие нагрузки), прекрасно находят себе применение при создании гражданского пассажирского транспорта.



Да что говорить, если всемирно известный концерн «Калашников» уже давно ассоциируется не только с самым популярным на планете автоматом и вообще стрелковым оружием, а массой продукции сугубо мирного назначения! Спектр широчайший: от судов на подводных крыльях, которые сегодня вполне успешно возят пассажиров, до беспилотных летательных аппаратов, незаменимых в работе пожарных, егерей, лесников. Это далеко не полный перечень мирных разработок концерна, специалисты которого, похоже, и вправду могут сконструировать что угодно. И вовсе необязательно стреляющее…



О перспективах наиболее передовых оборонных разработок в сфере «высоких» технологий и говорить нечего. Во многом именно высочайший уровень технического обеспечения безопасности городской среды помог Китаю столь быстро и успешно преодолеть свалившуюся на него эпидемию. Нам в этой сфере еще очень даже есть куда «расти». Грамотная, продуманная и сбалансированная конверсия может дать России очень много, причем не только в плане обеспечения граждан необходимой продукцией, но в плане толчка к ее дальнейшему научно-техническому развитию. Хочется верить, что так оно и будет. Перековать мечи на орала — вечная проблема для государств с высокой долей военных производств в собственной экономике. На определенном этапе вопрос о том, что важнее, пушки или масло, попросту не стоит, поскольку ситуация складывается таким образом, что если у тебя нет достаточного количества пушек, то твое масло очень скоро будет кушать кто-то другой. Однако после рывка, необходимого для достижения военно-технического превосходства над уже имеющимся или потенциальным противником или как минимум паритета с ним в вопросах вооружений наступает момент, когда нужно решать: что делать с эдакой прорвой оборонных производств? Для России этот вопрос более чем актуален.Помнится, пару лет назад Владимир Путин во время проводившегося в Сочи представительного совещания, темой которого были как раз проблемы обороны, называл на сей счет вполне конкретные цифры. По тогдашнему мнению президента, к 2020 году доля гражданской продукции в общем вале российского ВПК должна была достичь 17%, а в 2025 и 2030 годах — возрасти до трети и половины соответственно! Определенные сомнения в достижимости подобных объемов вызывает прежде всего ситуация в мире, которая пока что не очень способствует сворачиванию военных программ. Скорее наоборот. Впрочем, проблема заключается не только в этом.Не будем забывать, что попытки перепрофилирования оборонной промышленности на производство мирных товаров (конверсия) уже предпринимались в СССР и России в 80-х – 90-х годах прошлого столетия. Что получилось в результате? Чуть ли не полный развал ВПК, жуткие, никому не нужные поделки в его исполнении и переход слова «конверсия» в разряд ругательных выражений. Повторять этот опыт, который, согласно позднейшим оценкам, проводился «при полном отсутствии как серьезного теоретического фундамента, так и обоснованных планов и программ», нельзя ни в коем случае: слишком дорогой ценой далось России возрождение бездарно угробленной «перестройщиками» и их последователями «оборонки».Так что же делать? В первую очередь, пожалуй, стоит четко определиться с тем, чего делать не следует. Любая конверсия должна проводиться со строгим учетом специфики тех или иных военных производств, с использованием их научно-технологического потенциала, а не путем полного отказа от него. Попросту говоря, не должны танковые заводы пытаться клепать скороварки, а производители ракетного топлива — переходить на выпуск парфюмерии. Все равно ничего путного из этого не выйдет – только сырье будет переведено зазря и производство развалено. Впрочем, еще важнее другое: демилитаризуя те или иные предприятия, нужно четко понимать, не ударит ли их исключение из системы ВПК по боеготовности вооруженных сил. А то будет как в 90-е, когда вместе с водой выплеснули и ребенка. Понимание этого должно быть на государственном уровне и на нем же должны приниматься соответствующие решения.Хочется надеяться, что новая конверсия будет намного более успешной, чем предыдущая попытка. Надеяться на это есть все основания. По имеющимся данным, достаточно успешно перепрофилируется тот же «Ростех», где в общем объеме продукции невоенные образцы достигают уже трети. При этом идет не размен достигнутого потенциала на мелочевку, а продолжается его использование, просто по иному назначению. Предприятия по выпуску авиационных двигателей для боевых самолетов прекрасно справляются с выпуском газотурбинных установок для «Газпрома». Высокопрочные материалы, применявшиеся в том же военном авиастроении (к примеру, стекла, способные выдержать сверхвысокие нагрузки), прекрасно находят себе применение при создании гражданского пассажирского транспорта.Да что говорить, если всемирно известный концерн «Калашников» уже давно ассоциируется не только с самым популярным на планете автоматом и вообще стрелковым оружием, а массой продукции сугубо мирного назначения! Спектр широчайший: от судов на подводных крыльях, которые сегодня вполне успешно возят пассажиров, до беспилотных летательных аппаратов, незаменимых в работе пожарных, егерей, лесников. Это далеко не полный перечень мирных разработок концерна, специалисты которого, похоже, и вправду могут сконструировать что угодно. И вовсе необязательно стреляющее…О перспективах наиболее передовых оборонных разработок в сфере «высоких» технологий и говорить нечего. Во многом именно высочайший уровень технического обеспечения безопасности городской среды помог Китаю столь быстро и успешно преодолеть свалившуюся на него эпидемию. Нам в этой сфере еще очень даже есть куда «расти». Грамотная, продуманная и сбалансированная конверсия может дать России очень много, причем не только в плане обеспечения граждан необходимой продукцией, но в плане толчка к ее дальнейшему научно-техническому развитию. Хочется верить, что так оно и будет. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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