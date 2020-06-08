«Российская Конституция может стать одной из самых прогрессивных»

Возможность действующего президента принять участие в следующих выборах главы государства — гарантия стабильного перехода системы к новым условиям. Об этом в интервью «Известиям» заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас. По его словам, социологические опросы показывают высокую степень одобрения предложений, связанных с президентскими сроками. Кроме того, в ходе беседы он рассказал об отсутствии необходимости дополнения пакета поправок, самых популярных предложениях и учтенном во время работы международном опыте. Ранее Владимир Путин назначил общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию на 1 июля.

«Конституционный текст универсален»

— Андрей Александрович, с момента внесения поправок в Госдуму социально-экономическая обстановка существенно изменилась из-за распространения коронавируса. Не обсуждалось ли дополнение пакета отдельными нормами?

— Текст закона РФ о поправках к Конституции в принятой редакции — логически выверенный и законченный документ, который закрепляет достижения отечественного правопорядка по наиболее важным вопросам. Он не нуждается в корректировке на фоне распространения коронавирусной инфекции и каких-либо иных обстоятельств, поскольку в полной мере позволяет находить эффективный ответ на уже возникшие и возможные вызовы и угрозы. Конституционный текст универсален, его логика позволяет адаптироваться к различным ситуациям.

— Какие предложения по поправкам поступали в рабочую группу чаще всего?

— Как и ожидалось, наибольший отклик среди граждан из всех предлагаемых изменений нашел социальный блок поправок. Предложения, в частности, затрагивали вопросы прожиточного минимума и индексации пенсий.

Рабочая группа уделяла пристальное внимание всем поступающим предложениям, многие из которых не вошли в окончательный текст. Однако они могут быть использованы при корректировке текущего законодательства. Так или иначе вносимые предложения — своеобразный индикатор общественного запроса, который выступает основой принятых изменений.

Встреча президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, 26 февраля 2020 года Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

— Некоторые граждане готовы поддержать социальный блок поправок, но не со всеми политическими новациями согласны. Почему было решено провести голосование «пакетом»?

— Безусловно, положения вызвали различную общественную реакцию. Какие-то из предложенных изменений получили одобрение общества в большей, а какие-то — в меньшей степени.

Необходимо понимать, что поправки к Конституции рассчитаны на применение в течение длительного времени, а не на достижение хотя бы и положительного, но всё же сиюминутного результата. Это объясняет необходимость проведения общероссийского голосования комплексно по всем поправкам в целом.

— Как закрепление социального блока поправок в Основном законе реально поможет населению?

— Российские власти уже действуют в логике социальных поправок. Граждане должны ощущать поддержку государства даже в самых непростых ситуациях, мы это четко видим на примере происходящих сейчас событий.

Конституционализация социального блока поправок позволит обеспечить максимальную степень стабильности предоставляемых гарантий. Это означает, что государство ни при каких обстоятельствах не сможет отказаться от взятых на себя обязательств. Безусловно, все гарантии, предложенные президентом, можно было бы закрепить и на уровне федерального законодательства. Однако в условиях периодически возникающих вызовов нельзя допустить, чтобы в будущем такие гарантии могли бы быть пересмотрены в сторону ухудшения.

Существующий общественный запрос, который во многом положен в основу проведения социальной политики России, указывает на формирование потребности в создании всех необходимых условий, позволяющих обеспечить максимальный объем возможностей для человека. Это позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства.

«Зарубежный опыт был учтен»

— Использовался ли иностранный опыт при формировании пакета поправок?

— Над каждой принятой конституционной нормой велась масштабная работа, осуществлялось комплексное обсуждение. И опыт правопорядков зарубежных стран, относящихся к числу развитых, также был учтен. При этом было принципиально важным не просто создать некую компиляцию прогрессивных идей, а провести надлежащую адаптацию наиболее удачного мирового опыта к особенностям отечественного правопорядка. И эта задача была выполнена.

Только при учете ценностей и особенностей, присущих нашему государству и обществу, можно было выработать эффективное конституционное регулирование, с чем нам удалось справиться весьма успешно. Во многом это стало возможным потому, что имплементация зарубежного опыта осуществлялась с оглядкой на историческое развитие России, а также многолетнюю практику Конституционного суда РФ и интересы наших граждан.

По каждому предлагаемому изменению проводились глубокие исследования аналогичных институтов за рубежом. И можно с уверенностью говорить о том, что российская Конституция может стать одной из самых прогрессивных на современном этапе, особенно в части социальных гарантий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В Конституции предлагается зафиксировать приоритет российского права над международным. Осложнит ли это заключение договоров с другими странами?

— Признание этого приоритета не должно восприниматься как препятствие для участия в договорах с другими странами. Ни для кого не секрет, что на международной политической арене далеко не все заинтересованы в том, чтобы искать компромиссы. Российская Федерация как государство, для которого основу переговорной позиции составляют интересы своих граждан, зачастую сталкивается с давлением. И если международное право выступает инструментом такого давления, то такие межгосударственные отношения нельзя назвать справедливыми и равноправными.

Более того, даже в рамках Европейского союза мы можем наблюдать отстаивание национальными правопорядками своей конституционной идентичности. Это четко прослеживается, к примеру, в практике Федерального конституционного суда Германии, который неоднократно указывал на приоритет положений Основного закона и интересов граждан. Схожие подходы были приняты в Великобритании и Италии.

Такого же подхода придерживается и Конституционный суд России, когда определяет исполнимость решений наднациональных органов по защите прав человека. То, что отражено в поправках, основано на его многолетней практике.

«Переосмысление баланса»

— Одной из самых обсуждаемых стала поправка по президентским срокам. Некоторые эксперты усомнились в ее необходимости. Каково ваше мнение на этот счет?

— Установление ограничений на максимально допустимое количество сроков для высшего должностного лица государства характерно для многих демократически развитых государств. В США с принятием 22-й поправки в 1947 году право лица занимать должность президента было ограничено двумя сроками. Аналогичные подходы применяются во Франции, Хорватии и многих других странах. В Израиле и Мексике, например, каждый гражданин может занимать должность главы государства лишь единожды.

Предложения о праве быть избранными на должность президента России тем, кто ранее занимал этот пост, без учета предшествующих сроков обусловлены переосмыслением баланса в системе сдержек и противовесов между органами публичной власти. Указанная норма носит переходный характер, поскольку системе нужно время для адаптации к ней.

Возможность действующего президента принять участие в следующих выборах главы государства — гарантия стабильного перехода системы к новым условиям. Действующая Конституция не содержит положений, которые бы запрещали внести подобные изменения. Кроме того, итоговое решение как относительно этой поправки, так и относительно всех иных предложенных изменений будет приниматься именно гражданами.

Социологические опросы уже сейчас показывают высокую степень одобрения россиянами предложений, связанных с президентскими сроками, что свидетельствует о наличии соответствующего общественного запроса.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, 1 июня 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Обе палаты парламента получают новые полномочия, которые укрепляют их место и роль в политической системе. Способно ли это изменить баланс трех ветвей власти?

— Палаты Федерального собрания в связи с принятием поправок к Конституции расширят свое участие в формировании иных органов публичной власти. В первую очередь это касается кабинета министров. Этому будет способствовать наделение Госдумы полномочиями по утверждению кандидатур заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Совет Федерации, в свою очередь, получит права, связанные с проведением консультаций по кандидатурам на должность прокуроров различного уровня, руководителей федеральных органов исполнительной власти, относящихся к ведению президента.

Наряду с этим прямое отражение в Конституции получит положение о парламентском контроле, создающем дополнительные механизмы реализации системы сдержек и противовесов, укрепления законности, а также повышения эффективности государственного управления. Это позволит придать соответствующей правовой процедуре конституционный характер.

Тем самым предусматриваемое перераспределение полномочий призвано создать необходимый баланс функционирования политической системы. Укрепление роли парламента позволит расширить сферы взаимодействия законодательной и исполнительной власти, приведет к их более тесной работе по ключевым направлениям государственной политики, а также повышению взаимной ответственности перед обществом за достигнутые результаты.

— Согласно имеющемуся тексту поправок, Госсовет призван участвовать в определении основных направлений социально-экономической, а также внутренней и внешней политики. Чем эта структура будет отличаться от парламента и органов исполнительной власти?

— Прежде всего необходимо понимать, что Госсовет не будет относиться ни к законодательной, ни к исполнительной власти. Он займется разработкой политики по повышению качества жизни граждан, реализацией национальных проектов, выработкой объективных критериев работы регионов и другими вопросами. Этот орган также должен стать неким арбитром при решении вопросов, возникающих между федеральным правительством и регионами. Он сохранит существующий у него сейчас статус совещательного органа, поскольку наделение подобного органа, напрямую не избираемого народом, какими-либо серьезными полномочиями президентского характера может привести к абсолютно губительной для России ситуации двоевластия.

— Некоторые поправки уже отражены в указах президента и федеральных законах. К чему может привести дублирование норм?

— Действительно, некоторые из положений закона РФ о поправке к Конституции уже получили свое отражение в действующем законодательстве и иных нормативных актах.

Подобный подход к регулированию не совсем дублирование, поскольку соответствующие положения закрепляются на разных уровнях регулирования. Цель этого заключается в создании дополнительных гарантий реализации положений, сохранения устойчивости существующего общественного консенсуса относительно наиболее принципиальных вопросов общественной жизни, реального утверждения государственного суверенитета.

В последние годы принципиальную важность приобретают и вопросы экологической повестки. Актуальность закрепления в Конституции РФ положений об ответственном отношении к природе иллюстрируют и события последних недель. Так, в конце мая в Норильске на территории Надеждинского металлургического комбината произошла авария, в результате которой случился разлив около 20 тыс. т дизельного топлива, однако о происшествии стало известно лишь спустя несколько дней.

Определение тех или иных положений в тексте Конституции существенно ограничивает органы публичной власти в принятии соответствующих решений. С другой стороны, ряд более абстрактных по своему содержанию положений, содержащихся в законе РФ о поправке к Конституции, направлен не на ограничение возможных изменений регулирования со стороны органов публичной власти, а на определение целей реализации публичных полномочий.