Российская компания потребовала от Украины через арбитраж Стокгольма вернуть убытки от санкций против банка

В Стокгольме теперь новое разбирательство между Россией и Украиной. Так, отечественная госкорпорация "ВЭБ.РФ" сообщила о том, что подала против Киева иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

Компания требует от Незалежной возместить полностью убытки, которые она понесла в связи с введёнными против "дочки" ВЭБа санкциями - Проминвестбанка. В самой корпорации поясняют, что акции банка приобрели 11 лет назад, а в само развитие вложили свыше $2,7 млрд, но в 2017 году банк попал под украинские санкции. В результате компания понесла убытки.

Сумма не называется. Но старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов подчёркивает, что Киев нарушил все представленные в заключённом ранее соглашении между Россией и Украиной гарантии.

"Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", - цитирует Краснова РИА Новости.