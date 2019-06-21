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Российская компания потребовала от Украины через арбитраж Стокгольма вернуть убытки от санкций против банка

21 июня 2019, 13:09  •  62 • Политика
Госкорпорация "ВЭБ.РФ" через Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма потребовала от Украины возместить все убытки, причиненные "дочке" ВЭБа санкциями - Проминвестбанку. Иск уже направлен.
В Стокгольме теперь новое разбирательство между Россией и Украиной. Так, отечественная госкорпорация "ВЭБ.РФ" сообщила о том, что подала против Киева иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.
Компания требует от Незалежной возместить полностью убытки, которые она понесла в связи с введёнными против "дочки" ВЭБа санкциями - Проминвестбанка. В самой корпорации поясняют, что акции банка приобрели 11 лет назад, а в само развитие вложили свыше $2,7 млрд, но в 2017 году банк попал под украинские санкции. В результате компания понесла убытки.
Сумма не называется. Но старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов подчёркивает, что Киев нарушил все представленные в заключённом ранее соглашении между Россией и Украиной гарантии.
"Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки", - цитирует Краснова РИА Новости.

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