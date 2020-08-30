Российская история отравлений

В годовщину устранения Сталиным своего главного оппонента, Троцкого, лидер российской несистемной оппозиции Алексей Навальный попал на больничную койку – в коматозном состоянии. Говорят, что его отравили, хотя признаков интоксикации в организме в России вроде бы не нашли. Тем не менее многие верят. Но так почти всегда с теми, кого отравили, – явных доказательств отравления, как правило, не находят.

Куда там средневековому европейскому коварству с их Медичи – наша новейшая история прямо-таки изобилует случаями отравления политических оппонентов властями предержащими.

При этом в судебном порядке ни одного отравленного так и не признали жертвой покушения. Даже наиболее вопиющие случаи – с Александром Литвиненко и Юрием Щекочихиным, когда все доказательства отравления, казалось бы, налицо (буквально!), – так и остались недоказанными, а в судебных вердиктах не содержалось прямых констатаций.

Вот и гадай, было отравление или же не было? Скрипалей отравили? Хайли лайкли, утверждают британцы, – с высокой вероятностью. Но они живы. Хотя и надёжно спрятаны – вот только от кого и зачем? Жив и Навальный, хотя и он тоже – хайли лайкли.

Доктора говорят: содержание глюкозы в крови резко упало. Может, это приступ диабета, а никакое не отравление? Тем не менее слишком много было похожих случаев, чтобы они не пришли на ум. Вот и перечислим те, что сразу всплывают в памяти.

Иван Кивелиди

Банкир, возглавлявший «Круглый стол бизнеса России» и издававший газету «Век», по словам бывшего министра экономики Андрея Нечаева, «в последние годы занимался не столько бизнесом, сколько политикой». Последний открытый конфликт, в котором участвовал Кивелиди, – противостояние подконтрольного ему «Круглого стола» с «большой восьмёркой» ведущих коммерческих банков России. Суть конфликта – вопрос о кредитовании правительства. 1 августа 1995 года Кивелиди неожиданно впал в кому из-за отказа почек.

Иван Кивелиди (фото: Ираклий Чохонелидзе/ ИТАР-ТАСС)

Выяснилось, что на слуховую мембрану трубки стационарного телефона в его кабинете нанесли яд. Как и Навального, Кивелиди пытались привести в чувство при помощи атропина, хотя, возможно, это просто совпадение (и ещё одно совпадение – странные «колики» и неестественные подёргивания тела). Протянув кое-как четверо суток, банкир, не приходя в сознание, скончался.

Кивелиди не был оппозиционером, он вошёл в клинч с банковской верхушкой и её кураторами из правительства России. Но, пожалуй, лишь в случае с Кивелиди диагноз прозвучал однозначно и не вызвал сомнений – умышленное отравление сильнодействующим нервно-паралитическим веществом. Спустя без малого 20 лет адвокат подозреваемого в отравлении, Борис Кузнецов, рассказал:

«В деле об убийстве Кивелиди есть любопытная фигура, охранник банкира. В день, когда Кивелиди впал в кому, 1 августа, он впервые вышел на работу, а на следующий день уволился. На суде выяснилось, что этот охранник являлся сослуживцем небезызвестного Андрея Лугового. Были ли они знакомы, я не знаю. Но точно могу утверждать, что оба из 9-го Управления КГБ СССР».

Юрий Щекочихин

Журналист-расследователь, начинавший в «Комсомолке» и прославившийся в «Литературной газете», где он до середины 90-х возглавлял отдел расследований, прогремел на всю страну благодаря интервью с милицейским начальником Александром Гуровым – «Лев прыгнул», об организованной преступности.

Со слов коллеги Юрия Щекочихина, журналист «за две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы»

В 90-е Щекочихин занялся политикой, стал депутатом Госдумы от либерального «Яблока». Одновременно он продолжал писать – о коррупции в Генеральной прокуратуре, о контрабанде мебели (дело «Трёх китов», расследование которого находилось под контролем президента России). Последнее расследование было связано с Рязанью – там силовики фальсифицировали уголовные дела в отношении оппонентов местных властей. Щекочихин скоропостижно скончался 3 июля 2003 года в Москве. Со слов его коллеги Сергея Соколова, журналист «за две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы».

Похороны Юрия Щекочихина (фото: Павел Смертин/Коммерсантъ)

«Когда мы его хоронили, – вспоминал адвокат Владимир Калиниченко, – я стоял недалеко от его гроба вместе с Асламбеком Аслахановым, который несколько раз повторил: «Юру убили». К нам подошёл один из бывших руководителей МВД и говорит: «Юрку отравили таллием». Но в заключении судмедэкспертов об отравлении прямо не говорилось. Причина смерти – «тяжёлая общая интоксикация».

Лабораторные исследования выявили в биологическом материале покойного «фармацевтические ингредиенты» фенол и лидокаин, которых, по идее, в человеческом организме быть не должно. Но специалисты пояснили, что лидокаин – следствие применения местных обезболивающих, а фенол появился «в результате распада белка в терминальной стадии заболевания». Короче, никто Щекочихина нарочно ядами не травил. Осенью 2007 года СКР возобновил расследование обстоятельств смерти журналиста. Провели эксгумацию тела, возбудили уголовное дело по статье «убийство», назначили экспертизы. Но втуне. В апреле 2009 года уголовное дело закрыли «за отсутствием события преступления». Год спустя дело возобновили ещё раз – и снова закрыли.

Анна Политковская

Анна Политковская

В ночь на 2 сентября 2004 года журналистку и правозащитника Анну Политковскую доставили в реанимацию Центральной городской больницы Ростова-на-Дону с симптомами сильнейшего отравления. Политковская летела в командировку в Беслан, где намеревалась встретиться с родственниками погибших школьников (серия материалов должна была выйти в «Новой газете»), но во время пересадки в Ростове ей стало плохо, и она потеряла сознание. По словам её работодателя Дмитрия Муратова, сообщало издание NEWSru.com, «врачам с трудом удалось вернуть её к жизни». Как отметил Муратов, «всё это выглядит очень подозрительно – весь предыдущий день перед отравлением Политковская ничего не ела, только в самолёте в Ростове она выпила чай».

(фото: Александр Петросян/Коммерсантъ)

Внятного объяснения инциденту так и не последовало. Какое-то время спустя Политковская сообщила, что, по её мнению, к отравлению могла иметь отношение 13-я лаборатория КГБ, перешедшая «по наследству» ФСБ, которая якобы «после большого перерыва возобновила свою работу по производству ядов, которые быстро разлагаются и не оставляют следов». Через два года Политковскую застрелили дома в лифте.

Александр Литвиненко

Александр Литвиненко

Бежавший в Лондон бывший контрразведчик и соавтор разоблачительной, хотя и неоднозначной книги «ФСБ взрывает Россию» (внесена в федеральный список экстремистских материалов – прим.ред.) почувствовал себя плохо 1 ноября 2006 года. В тот день он встречался в суши-баре «Ицу» на Пикадилли с итальянцем Марио Скарамеллой – тот передал Литвиненко несколько печатных листов с неким компроматом. Возможно, бумага была пропитана отравленным веществом. Но есть и другая фабула – якобы до встречи с итальянцем Литвиненко выпил зелёного чаю в компании своих бывших коллег, Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. В течение нескольких дней Литвиненко рвало. Когда у Литвиненко начали выпадать волосы, сделали новые анализы и обнаружили в его организме таллий. А за несколько дней до смерти в пробах мочи Литвиненко отыскался и радиоактивный полоний-210. Возобновили расследование, и на этом этапе к Скотленд-Ярду подключились спецслужбы Британии, MI5 и MI6. И вот с этого момента начались натяжки и передёргивания, на которые впоследствии обратили внимание судьи.

Радиацию нашли в нескольких местах, которые посещал Литвиненко 1 ноября, – в суши-баре, где он встречался со Скарамеллой, в гостинице «Миллениум», где он пил чай с Луговым, Ковтуном и Вячеславом Соколенко, в автомобиле чеченского террориста Ахмеда Закаева, с которым они встречались, и в офисе Бориса Березовского. Но «по концентрации альфа-активности» установили, что радиоактивный след тянется якобы из «Миллениума». Хотя и не факт. Попил, стало быть, чаю с полонием? Вот из-за этого вброса британских спецслужб дело, по сути, и развалилось в суде. Открытого разбирательства, во всяком случае, так и не проводили. Мало ли, а вдруг судья окажется слишком принципиальным? Вместо этого провели публичное разбирательство (разница огромна, ибо последнее не является, по сути, легитимным судебным актом). Вердикт гласил: «за убийством, предположительно (снова хайли лайкли!), стоит ФСБ». Но никаких доказательств у нас нет! Вернее, они вроде бы имелись (некие секретные документы британских спецслужб), но к делу их так и не приобщили.

Никита Исаев

Никита Исаев (фото: Вадим Ахметов/URA.ru/ТАСС)

«Отравили?!» – так называлась статья в «Нашей Версии», вышедшая по горячим следам трагедии. Смерть настигла сорокалетнего политика по дороге из Тамбова в Москву в ночь с 15 на 16 ноября 2019 года. Здоровье у Исаева было отменным, вредных привычек он не имел. О последних минутах жизни рассказала коллега покойного: «Никита пошёл в туалет. Его долго не было. Потом заходит согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Он говорит: «Отравился, отравился, похоже». Больше он ничего сказать не смог. Ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясёт».

Но кому мог перейти дорогу перспективный лидер общественно-политического движения «Новая Россия»? Ответ оказался довольно прост – региональным князькам. Исаев безжалостно разоблачал творящийся в глубинке беспредел. Казалось бы, признаки возможной насильственной смерти – налицо. Тем не менее в Следственном комитете заключили: сердечный приступ. «Никаких признаков насильственной смерти?! – недоумевал телеведущий Максим Шевченко, хорошо знавший покойного. – Но к моменту, когда СКР озвучил её причину, тело Никиты ещё не привезли в морг! Очень подозрительная смерть. И, похоже, кое-кто очень хочет скрыть странные обстоятельства внезапной смерти Никиты Исаева». Прошёл почти год, но ничего нового силовики так и не сообщили. Отравили? Да полноте. Несчастный случай!

Егор Гайдар

Егор Гайдар (фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ)

В конце ноября 2006 года бывший и.о. главы правительства России и один из руководителей оппозиционной партии «Союз правых сил» потерял сознание, выступая в университете Мейнута неподалёку от Дублина. Гайдара доставили в реанимацию. Вскоре информационные ленты наперебой цитировали соратника политика, Анатолия Чубайса:

Где находится самый опасный для Америки город в мире «24 ноября Гайдар был на волоске между жизнью и смертью. Могло ли это быть просто каким-то естественным заболеванием? Судя по тому, что говорят наиболее профессиональные врачи, знающие ситуацию не понаслышке, – нет. А вот то, что чудом не завершившаяся смертельная конструкция Политковская – Литвиненко – Гайдар была бы крайне привлекательна для сторонников неконституционных силовых вариантов смены власти в России, для меня бесспорно».

«Предложенная Чубайсом логическая конструкция поразила граждан в не меньшей степени, чем само сообщение об отравлении Гайдара, – отмечал оппозиционный политик Андрей Илларионов. – Из слов Чубайса получалось, что существуют некие сторонники силового варианта смены режима в России. Именно они для осуществления своих зловещих планов вначале убили Анну Политковскую в Москве, затем отравили Александра Литвиненко в Лондоне и, наконец, попытались отравить Егора Гайдара». Очухавшись, подал голос и сам Гайдар. «Кому в российской политике была нужна моя смерть 24 ноября 2006 года в Дублине? – вопрошал он на страницах Financial Times. – Скорее всего за произошедшим стоит кто-то из явных или скрытых противников российских властей. Те, кто заинтересован в дальнейшем радикальном ухудшении отношений России с Западом». Впрочем, бытовало мнение, что всё гораздо проще. В последние годы жизни Гайдар пытался поставить на ноги собственную политическую структуру. Возможно, у кого-то из тех, кто давал ему деньги, появился повод для недовольства.

Владимир Кара-Мурза

«В ситуации с Алексеем Навальным это просто до мелочей, до деталей то же самое, что было со мной, – уверяет председатель совета Фонда Бориса Немцова. – И кома, и отключение жизненно важных органов, и отёк мозга, и то, что это прямо перед самолётом было». Федеральному координатору общественного движения «Открытая Россия» и члену координационного совета российской оппозиции Кара-Мурзе и впрямь дважды ставили диагноз «токсическое действие неучтённого вещества», в 2015 и 2017 годах. Через три месяца после убийства Бориса Немцова Кара-Мурза неожиданно плохо себя почувствовал и впал в кому.

Отказали почки, лёгкие и сердце – на фоне острой печёночной недостаточности. Второй раз оппозиционеру стало плохо за несколько часов до отлёта в США. Те же симптомы. И тот же итог – политик довольно быстро поправился, несмотря на всю тяжесть своего состояния. Сам Кара-Мурза убеждён, что его пытались отравить из-за причастности к «продвижению» «акта Магнитского» в Европе и за океаном. Но специалисты о его отравлениях отзываются скептически. Хотели бы отравить – отравили бы. Впрочем, есть один немаловажный, как нам представляется, нюанс. Посвящённые говорят, что первые громкие отравления, Кивелиди и Щекочихина, были делом рук настоящих специалистов. А все остальные, мол, предпринимали дилетанты, которых обучили те самые «настоящие специалисты», но чего-то важного при этом не объяснили.

Пётр Верзилов

Пётр Верзилов (фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ)

Продюсер скандалисток из Pussy Riot и издатель оппозиционной «Медиазоны», прославившийся благодаря провокационным публичным акциям, угодил в столичную больницу с симптомами отравления в сентябре 2018 года. Активист, по его словам, не мог говорить и передвигаться, у него стало пропадать зрение. Но московские медики не обнаружили в организме Верзилова отравляющих веществ. А когда его перевезли в берлинскую клинику «Шарите» – туда, где сегодня лечат Навального, – диагноз «отредактировали». «Отравление неизвестным веществом». С оговоркой – «скорее всего». Профессор берлинской клиники Кай-Уве Экардт так и сказал: «Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими». Адвокат Дмитрий Динзе подал в СКР заявление о проверке возможного отравления. «Верзилов мог быть отравлен антихолинергическими препаратами лицами, с которыми у него были конфликтные отношения, которые опасались расследования убийства журналистов в ЦАР, сотрудниками специальных служб». Нет, не мог – ответили в СКР.

Дмитрий Быков

Публициста и автора едких обидных для власти стишков, которые, как правило, читал Михаил Ефремов в рамках проекта «Гражданин поэт», госпитализировали 16 апреля 2019 года – ему стало плохо на борту самолёта, когда он летел из Екатеринбурга в Уфу. Двое суток спустя Быкова перевели на самостоятельное дыхание, а 21 апреля он окончательно пришёл в себя. «Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти, – заявил Быков в эфире «Эха Москвы». – Но я совершенно точно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, не установлена». Быков предположил, что причиной отравления могла стать инфекция или пища, а также допустил, что с ним мог произойти «непредсказуемый скачок давления».

Чужой опыт