Российская инициатива по договору о ракетах получила поддержку ОДКБ

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АЛМА-АТА, 11 июня. /ТАСС/. Главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддержали российское заявление по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД), в котором ответственность за его нарушения возлагается на США, а о России говорится, что она полностью его соблюдает.

Совет министров иностранных дел ОДКБ обычно занимается вопросами координации внешней политики стран-участников (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) по наиболее острым международным проблемам. Так было и на этот раз: председательствующий на встрече министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что руководители внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность урегулированию в Сирии политико-дипломатическими средствами, а также выразили обеспокоенность ростом угроз терроризма и вызовов в сфере информационной безопасности.

Подобные заявления, в основном повторяющие основные подходы внешней политики государств - членов ОДКБ, давно стали традиционными для министерских встреч, в то время как принципиальные вопросы часто остаются за пределами внимания глав МИД: например, ни одна из стран организации не признала воссоединение Крыма с Россией.

Такая ситуация в отношениях между государствами, которые называют себя союзниками по Договору о коллективной безопасности, вызывала вопросы и ранее, и один из них прозвучал в ходе беседы с журналистами главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам встречи в Алма-Ате. "При голосовании по различным резолюциям у нас возникают нюансы между отдельными членами ОДКБ, но это, я считаю, не смертельно, - прокомментировал Лавров положение дел в координации внешней политики стран ОДКБ. - Мы работаем над тем, чтобы такие зазоры устранять. Для нас важно, что по принципиальным вопросам наши союзники голосуют с нами очень твердо".

Глава МИД РФ отметил, что члены организации проявили сплоченность в случае с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в том числе тогда, когда отравление Скрипалей обсуждалось в Организации по запрещению химического оружия.

Заявление ОДКБ по ситуации с Договором о ракетах средней и малой дальности, проект которого был подготовлен Россией, стало новым подтверждением солидарности ОДКБ и значения этой организации для России.

Отмечая обеспокоенность нарушениями соглашения, министры организации констатировали, что Россия таких нарушений не допускает. "Государства - члены ОДКБ с удовлетворением отмечают, что Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, являющиеся сторонами по договору, сохраняют полную приверженность данному соглашению", - отмечается в документе.

При этом ответственность за то, что соглашение оказалось под угрозой, в заявлении однозначно возлагается на США. "Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5,5 тыс. км", - указано в документе.

Министры продемонстрировали солидарность и в другом вопросе, представляющем особенную важность для России и центральноазиатских стран, - урегулированию конфликта в Афганистане. Как указал Лавров, главы МИД поддержали инициативу Кабула о начале прямых переговоров с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ).

Российский министр отметил, что пока наладить такой диалог не удается, но Москва вместе с партнерами по ОДКБ продолжит предпринимать усилия в этом направлении.

"Чувство плеча" - ощущения поддержки России на международной арене - может понадобиться российскому министру уже в ближайшие часы в Берлине, куда он направляется для участия в переговорах "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Как неоднократно замечал сам Лавров, хотя в европейских столицах нарастает разочарование киевскими властями, однако публично они продолжают поддерживать Киев и обвинять Москву в невыполнении минских соглашений.

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