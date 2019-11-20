Российская элита предала Бога и вылепила его из денег: Сергей Михеев раскрыл, кто ведёт Россию к пропасти

Как формируется элита в России и какие ошибки при таком формировании совершили в 90-х? На этот непростой вопрос в эфире передачи "Русская мечта", беседуя с заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора Константином Малофеевым, искал ответ политолог Сергей Михеев.

Как раз в 90-е годы, когда в поле с биркой "элита" вынесло тех, кто этого не заслуживал, понимание термина смазалось. Элита стала звучать не так, как должна была. Сергей Михеев предложил отталкиваться от следующего определения:

"Элита - это те, кто готов, во-первых, с ответственностью отнестись к судьбе народа и судьбе государства, во-вторых, отнестись к людям с любовью. Потому что попытка людей осчастливить их против воли, попытка их отреформировать так, чтобы соответствовали какой-то теории, совершенно не считаясь с ними, как с живыми людьми, это просто попытка относиться к живой материи как к неживой. Из камня так можно делать, так сказать. И то без любви, мне кажется, здесь не получится".

Но самое главное, элита должна осознавать, что она работает на благо страны. Получается ли достигнуть такого критерия, поинтересовался Константин Малофеев. Собеседники пришли к выводу, что однозначно здесь ответить сложно.

"Та часть, которая осознаёт эти вещи и в своей практической ежедневной деятельности применяет подобные принципы, и является элитой. На мой взгляд, сейчас всё-таки это меньшинство. Среди тех людей, которые Россией управляют или считают себя элитой, очень большое количество людей сектантски не верящих. У них есть сектантское убеждение, что Россия - неправильная страна. В прошлом она была неправильная, сейчас она неправильная. И в будущем она будет неправильной. Её надо переделать в очередной раз. У нас этих передельщиков в истории было большое количество. Теперь новые пришли".

Правильно ли это - постоянно переделывать? Едва ли.

"Абсолютное неверие - в свой народ, историю, культуру, религиозные, в том числе, корни, и в его будущее - это большая проблема. Есть другая часть, которая, если честно, ничего, кроме денег, вообще, видеть не хочет. Вот деньги, то, что приносит деньги, - это эффективно. Обычный бизнес-подход. Они вненациональные, внерелигиозные, внекультурные. Бизнес-подход - и всё. Грубо говоря, если человек в Бога не верит - он Бога себе сделает из чего-то другого. Все равно из чего. Начиная от стакана воды и заканчивая деньгами. Не имеет значения. Вот, к сожалению, эти люди заняли, в значительной степени, такие командные позиции. Начиная от каких-то таких примитивных бухгалтеров, с бухгалтерским мышлением, и с таким, знаете, культивированием этого бухгалтерства. И заканчивая людьми, которые, ну, если честно, просто относятся к этому как к неживой материи".

Не подходит России и элита, ориентированная на глобализм в чистом виде - в ущерб национальным интересам. Михеев считает, что самое яркое проявление такого глобализма - это жизнь олигархов.

"Подавляющее число олигархов, на сегодня, ориентированы на глобалистские вненациональные внесуверенные модели. В этом смысле они дополняют некий такой мировой олигархический, или правящий, как хотите, класс, для которого, вообще, национальный суверенитет - это пережиток. Они считают, что он мешает делать деньги. Он действительно мешает делать деньги, кстати говоря. Это на самом деле так. Вопрос только в том, кому он мешает делать деньги".

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заинтриговал во вступлении автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.