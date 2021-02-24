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Российская дипломатия перешла в наступление
24 февраля 2021, 12:25 • 348 • Политика
Российская дипломатия перешла в наступление. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает с речью и обращается в Совет по правам человека ООН. Царьград ведёт прямую трансляцию.
С речью Сергей Лавров выступает после требований так называемых западных партнёров, предъявленных к России и связанных с заключением Алексея Навального. К слову, накануне даже в Amnesty International объявили, что Навальный больше не "узник совести", каким его пытались выставить на Западе в рамках своего политического проекта.
Очевидно, сегодня Лавров будет говорить о тенденциях современной политики и шагах Запада, нацеленных на ослабление России.
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