Российская дипломатия перешла в наступление. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает с речью и обращается в Совет по правам человека ООН. Царьград ведёт прямую трансляцию.

С речью Сергей Лавров выступает после требований так называемых западных партнёров, предъявленных к России и связанных с заключением Алексея Навального. К слову, накануне даже в Amnesty International объявили, что Навальный больше не "узник совести", каким его пытались выставить на Западе в рамках своего политического проекта.

Очевидно, сегодня Лавров будет говорить о тенденциях современной политики и шагах Запада, нацеленных на ослабление России.