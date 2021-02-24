Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Гордон в прямом эфире озадачил коллег проблемой Скабеевой. Его тут же прервали
Сигнал из Кремля: эксперт рассказал, что стоит за словами Безлера о гастролях Зе...
Главная / Политика

Российская дипломатия перешла в наступление

24 февраля 2021, 12:25  •  348 • Политика
Российская дипломатия перешла в наступление. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает с речью и обращается в Совет по правам человека ООН. Царьград ведёт прямую трансляцию.
С речью Сергей Лавров выступает после требований так называемых западных партнёров, предъявленных к России и связанных с заключением Алексея Навального. К слову, накануне даже в Amnesty International объявили, что Навальный больше не "узник совести", каким его пытались выставить на Западе в рамках своего политического проекта.
Очевидно, сегодня Лавров будет говорить о тенденциях современной политики и шагах Запада, нацеленных на ослабление России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



348
Источник
Похожие новости
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 03:15
Никол Пашинян вновь свалил вину на Россию, заявив о сломанных "Искандерах"
24 февраля 2021, 10:35
"Поиздержались и намекаете?" Немецкий дипломат соврал про Крым и напросился в гости к русским
24 февраля 2021, 03:15
"Москву - к ответственности": Против России готовят санкции ради подачи "широкого сигнала"
24 февраля 2021, 08:45
Журналист призвал ввести жёсткие меры против украинских детей. За нелюбовь к "мове"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную в...
24 февраля 2021, 05:05
Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнени...
24 февраля 2021, 03:15
Русская в Эстонии призвала США бить по России: "Очень надеюсь..."
24 февраля 2021, 05:05
На Украине оппозиционные телеканалы придумали способ обойти санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 13:05
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева - эксперт раскрыл инсайд
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
19 февраля 2021, 10:30
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
24 февраля 2021, 01:25
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
17 февраля 2021, 17:15
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии фронта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.