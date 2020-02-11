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Российская делегация покинула Турцию: Источник Reuters сообщил о срыве сделки по Идлибу
11 февраля 2020, 21:24 • 69 • В мире
Reuters со ссылкой на источник сообщает о том, что российская делегация покинула Турцию, однако сделка по сирийскому Идлибу так и не была достигнута.
Ранее, напомним, в Анкару прибыла делегация из России для обсуждения с турецкой стороной ситуации по сирийскому Идлибу. В частности, стороны, как предполагалось, должны были договориться о прекращении боестолкновений в регионе.
Однако, как уточняет источник Reuters, сделка сорвалась и российская сторона покинула Турцию без соглашения по Идлибу.
Речь идёт об обострении ситуации в этом сирийском регионе после того, как ранее здесь были убиты турецкие военные. Анкара обвинила в случившемся сирийские правительственные войска и предупредила о том, что подобное не останется без ответа.
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