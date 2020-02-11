Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России установили оклад срочникам: за гостайну и риск для жизни заплатят допол...
Стратегическая нестабильность: как Трамп собирается создать «самые мощные ядерны...
Власти в Европе замолчали о проблеме с мигрантами. Справились?
Дайджест СМИ: "Макдоналдс" как отживший символ совка, нелюбовь к прави...
Главная / В мире

Российская делегация покинула Турцию: Источник Reuters сообщил о срыве сделки по Идлибу

11 февраля 2020, 21:24  •  69 • В мире
Reuters со ссылкой на источник сообщает о том, что российская делегация покинула Турцию, однако сделка по сирийскому Идлибу так и не была достигнута.
Ранее, напомним, в Анкару прибыла делегация из России для обсуждения с турецкой стороной ситуации по сирийскому Идлибу. В частности, стороны, как предполагалось, должны были договориться о прекращении боестолкновений в регионе.
Однако, как уточняет источник Reuters, сделка сорвалась и российская сторона покинула Турцию без соглашения по Идлибу.
Речь идёт об обострении ситуации в этом сирийском регионе после того, как ранее здесь были убиты турецкие военные. Анкара обвинила в случившемся сирийские правительственные войска и предупредила о том, что подобное не останется без ответа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
11 февраля 2020, 14:54
Поставки в США и Европу: Die Welt раскрыло, как русские умело воспользовались санкциями
11 февраля 2020, 01:54
Полураздетый сенатор США Берни Сандерс исполнил "коммунистический гимн"
11 февраля 2020, 08:24
Российское оружие напугало Норвегию. Дополнил панику китайский интернет
11 февраля 2020, 01:39
Финансовый вопрос: сможет ли Дональд Трамп утвердить бюджет США на 2021 год
11 февраля 2020, 01:54
"Стоит ожидать"? Небензя прокомментировал приглашение генсеку ООН на 9 Мая в Москве
11 февраля 2020, 11:39
Немецкие фашисты маршируют из прошлого в будущее?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2020, 00:24
Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
08 февраля 2020, 02:24
"Отправьте психиатра к вашим маньякам": Поклонская жёстко обратилась к Зеленскому после попытки "водной блокады" Крыма
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
07 февраля 2020, 16:39
«Если я увижу русского, я засуну палку ему в…»
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.