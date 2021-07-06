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Российская делегация хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

06 июля 2021, 17:45  •  383 • Политика
Представители России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинули заседание в знак протеста.
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста. Поводом для решения наших представителей покинуть обсуждение стало включение в повестку резолюций с оценками действий России и Белоруссии.

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