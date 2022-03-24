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Российская авиация за ночь поразила 60 военных объектов Украины

24 марта 2022, 19:50  •  218 • Украина

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую ночь ВКС России поразили 60 военных объектов на территории Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины», – сказал он.

Среди уничтоженных объектов два командных пункта, четыре склада боеприпасов, две реактивные системы залпового огня, а также 47 районов скопления военной техники и вооружения.

Также за последнюю ночь при помощи системы ПВО были уничтожены два беспилотника — в районе Харькова и Старой Марковки.

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