Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Россия учит Европу вежливости после отповеди Сергея Лаврова. Первый шаг сделан
Главная / В мире

Российская авиация ударила по югу Идлиба. Очевидцы засняли "чёс" по норам боевиков

21 октября 2020, 19:15  •  137 • В мире
Очевидцы в Сирии запечатлели, как наносятся авиаудары по югу Идлиба. Утверждается, что атака была совершена ВКС России по позициям боевиков в районе Джебель аз-Завия.
В сирийской провинции Идлиб запечатлели активную бомбардировку. Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", авиаудары были нанесены по объектам боевиков в районе Джебель аз-Завия на юге провинции.
Утверждается, что налёт совершила российская авиация.
На записи запечатлено, как через мгновение после гула бомбардировщика на земле происходит мощный взрыв.
По информации издания "Российский диалог", атака была произведена после данных разведки о перемещении боевиков по этому району.
При этом удары были нанесены одновременно с выводом турецких военных с четырёх наблюдательных пунктов в Идлибе и Хаме. По данным РИА ФАН, колонна из 37 автомобилей ВС Турции, которая покинула Мурек, направляется именно в район горной гряды Джебель аз-Завия.
Всего Турция ликвидирует четыре наблюдательных пункта в Сирии в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Все эвакуируемые наблюдательные пункты находятся на территориях, подконтрольных Сирийской Арабской армии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 00:55
Кто спешит накликать мировую катастрофу
21 октября 2020, 10:05
Самая секретная операция века: Бен Ладен жив?
21 октября 2020, 08:15
"Немцы будут в темноте": Депутат посчитал последствия отказа от "Северного потока - 2"
21 октября 2020, 13:45
Банковские карты под угрозой: "Пять глаз" охотятся за шифрами и паролями
21 октября 2020, 00:55
"Крайне важно изолировать": В ВОЗ объяснили очевидное о карантине и призвали готовиться
21 октября 2020, 00:55
Американский профессор выдала совет, как заставить сомневающихся сделать прививку от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства ба...
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
21 октября 2020, 04:35
Эпоха либеральной гегемонии США закончилась. Сверхдержава-мошенник отказалась от демо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
16 октября 2020, 18:10
"У вас есть 24 часа, чтобы отменить санкции...": Звонок Путина стал мемом
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
14 октября 2020, 20:20
Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.