Российская авиация ударила по югу Идлиба. Очевидцы засняли "чёс" по норам боевиков

В сирийской провинции Идлиб запечатлели активную бомбардировку. Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", авиаудары были нанесены по объектам боевиков в районе Джебель аз-Завия на юге провинции.

Утверждается, что налёт совершила российская авиация.

На записи запечатлено, как через мгновение после гула бомбардировщика на земле происходит мощный взрыв.

По информации издания "Российский диалог", атака была произведена после данных разведки о перемещении боевиков по этому району.

При этом удары были нанесены одновременно с выводом турецких военных с четырёх наблюдательных пунктов в Идлибе и Хаме. По данным РИА ФАН, колонна из 37 автомобилей ВС Турции, которая покинула Мурек, направляется именно в район горной гряды Джебель аз-Завия.

Всего Турция ликвидирует четыре наблюдательных пункта в Сирии в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. Все эвакуируемые наблюдательные пункты находятся на территориях, подконтрольных Сирийской Арабской армии.