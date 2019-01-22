Российская армия вооружится стреляющими «Удавами»

Стрельбище Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в РОСТЕХ) засекречено. Попасть сюда уже большая удача. Но вдвойне эксклюзивно - испытать здесь новейший отечественный пистолет «Удав», который весной планируется запустить в серийное производство. Журналист "КП" такую возможность получил первым среди гражданских.

ОТ ЛУКА ДО БЕСШУМНОЙ ВИНТОВКИ

Главному конструктору «Удава» Ивану Козлову всего 29. Он даже моложе, чем был его легендарный предшественник Николай Макаров, который представил первую модификацию ПМ в 34 года (Федор Токарев представил ТТ и вовсе в 59 лет).

По дороге на стрельбище пытаюсь разговорить Ивана. Начинаем стандартно, с биографии.

- Сам я из города оружейников - Тулы, - говорит Козлов. - Родители служили в Германии. Как и многие мальчишки, в детстве мастерил самострелы, луки, собирал из лего самолеты. Мои школьные годы пришлись на то время, когда ДОСААФ уже не было, а «Юнармии» еще не было. Но все же детские увлечения выросли в нечто большее. Хотя помог случай. Изначально я поступал на кафедру мехатроники Тульского политеха, но документы почему-то оказались на кафедре стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия. Хотел перевестись, но после того как увидел оружейную комнату, подумал, что это не такой уж плохой выбор.

Диплом Иван защищал уже в ЦНИИТОЧМАШе.

В научном институте он участвовал в модернизации автомата «Вал» и снайперской винтовки «Винторез». Это стрелковое оружие для Войск специального назначения сегодня входит в число самых точных и безотказных в мире.

Сравнительные характеристики Макарова ПМ и "Удав".

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- За последние годы многие конструкторы пытались сделать новый пистолет для армии. Чем руководствовались вы?

- Требования к самозарядному пистолету нового типа выдвинула специальная комиссия Минобороны. Он должен быть надежнее, мощнее, точнее и легче предшественников. В общем, военные требовали чуда. На пистолете будут размещаться новые приборы - фонари и лазерные целеуказатели. Наконец, требовались высокие характеристики пробития бронежилетов. В нашей версии штатный бронебойный патрон без проблем пробивает сталь толщиной 4 мм с расстояния в 50 метров.

- Такого раньше не удавалось сделать пистолетной пулей, которая прошла через глушитель?

- Верно. При этом наш пистолет не боится загрязнений и не требует частой чистки и смазки. Больше того, «Удав» получил некоторые возможности, которые сегодня в оружейном деле можно назвать беспрецедентными.

К сожалению, рассказать обо всех мы сейчас не можем.

СПОКОЕН КАК «УДАВ»

На линии огня мне предложили отстрелять по четыре патрона из «давних знакомых» - пистолетов ТТ, Стечкина и ПМ. И после этого дали в руки «Удава».

Довольно крупный по размерам «Удав» в руке показался на удивление легким. Почему - стало ясно почти сразу: не ощутив холода рукояти, узнал, что она полиамидная (из прочного пластика). Металлическими в пистолете оказался ствол, затвор и магазин на 18 патронов (сразу на 10 больше, чем у ПМ!). Без патронов «Удав» весит всего 780 граммов (для сравнения, восьмизарядник макаров весит почти столько же - 730 граммов, а токарев - 850 граммов).

Все органы управления «Удава» намного крупнее, чем у предшественников: большая спусковая скоба курка на морозе не холодила указательный палец, а мушка практически замещала собой ростовую мишень на 50 метров. Совместил ее с целиком - нажал спусковой крючок, и мишень упала.

По первым ощущениям спуск, как у стечкина, отдача не сильнее, чем у ПМ. С глушителем, который не мешал прицеливанию, отдача и вовсе пропала - будто в полусогнутой руке наган. Вместо выстрела слышна работа механизма, а полет пули сопровождает только негромкий звук - «пиу». Пуля «Удава» легко «шила» насквозь 4-миллиметровую стальную пластину в тисках на 50 метрах. Там, где пули из макарова оставляли только едва различимые ямки...

«Удав» планируется выпускать в двух комплектациях: для войск и для специальных подразделений - с возможностью установки глушителя. Для последнего используются дозвуковые патроны, проникающие способности которых намного выше обычных.

Результаты прицельной стрельбы поразили даже меня: из 18 возможных мне засчитали 14 попаданий. Уж если журналисту удается приручить «Удава» с первого знакомства, то и любой военнослужащий запросто освоит новый пистолет.