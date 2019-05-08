Российская армия в Сирии: Уйти или остаться?

Автор:

Гасанов Камран

Уйти или остаться – вот в чём вопрос. На днях аналитический центр имени Юрия Левады огласил результаты опроса по Сирии.

Согласно статистике, 51% граждан одобряют государственную политику России в Сирии. Однако насчёт военного присутствия население настроено менее оптимистично. 55% опрошенных хотят, чтобы Россия вывела войска из арабской страны. Два года назад этот показатель составлял 49%.

Прежде чем анализировать сам опрос, давайте вспомним, почему Россия присутствует в Сирии.

Что мы делаем в Сирии?

Итак, российские военные находятся в Сирии с сентября 2015 года. Они прибыли туда по приглашению законного сирийского президента Башара Асада и сосредоточены в двух зонах: пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» в Латакии. За время своего нахождения в арабской стране ВКС удалось вернуть под контроль до 70% территории и очистить её от террористов «Исламского государства».

Для трёх с лишним лет пребывания за рубежом это феноменальный результат. Американцы, например, уже почти два десятилетия торчат в Афганистане. Но поддерживаемое США правительство в Кабуле до сих пор воюет с талибами. Повстанцы хозяйничают на половине территории страны.

Избирательная статистика

Поэтому, учитывая результаты российских ВКС, весьма странно, что половина граждан России хотят свернуть военную миссию в Сирии. Такой результат может быть вызван сразу несколькими факторами. Во-первых, надо признать, что Левада-Центр – либеральная структура. А либералы, как известно, выступают против военных операций России за рубежом. Так что надеяться на какую-то другую статистику в этом опросе было бы наивно.

Во-вторых, любой опрос имеет погрешности и весьма избирателен. В зависимости от темы категория и возраст опрашиваемых граждан могут намеренно варьироваться. В каком-то опросе лучше задавать вопросы молодому поколению, в ином – пожилому. Кроме того, в этом, про Сирию, участвовало лишь 1625 человек. Так что говорить этими тысячами от имени 140 миллионов, мягко говоря, необъективно.

Фото: www.globallookpress.com

Третья причина может состоять в том, что голосовавшие против пребывания ВКС в Сирии люди очень мало знают о том, что творится в ближневосточной стране. Этот факт подтверждает и число тех, кто, по опросу «Левады», внимательно следит за событиями в Сирии – всего 13%.

Проблемы Сирии не сводятся к ИГИЛ

Это меньшинство наверняка в курсе, что с уничтожением запрещённой в России ИГИЛ проблемы Сирии не кончились. Часть игиловцев по-прежнему сохранили позиции в восточной провинции Дейр-эз-Зор. На севере страны, в провинции Идлиб, имеется очаг скопления других боевиков из также запрещённой в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшей «Ан-Нусры»). Без российской поддержки Асаду будет не по силам справиться ни с первыми, ни со вторыми.

С другой стороны, на северо-востоке страны всё ещё присутствуют американские силы. При их поддержке местные курдские ополченцы из Сирийских демократических сил (SDF) удерживают 30% сирийской территории за рекой Евфрат. И если Россия вместе с Турцией и Ираном не будет оказывать давление на США и курдов, часть Сирии отделится и превратится в независимый Курдистан.

Фото: www.globallookpress.com

Авторитет в регионе и транспортные коммуникации

С политической точки зрения присутствие России в САР укрепило её позиции на Ближнем Востоке. Разве можно было четыре года назад представить, что президент Турции, премьер Израиля, король Саудовской Аравии и эмир Катара будут выстраиваться в очередь в Кремль? Раньше их главным союзником были Соединённые Штаты. Проблемы региона они решали вместе с Пентагоном.

Теперь же укрепившийся за счёт армии авторитет Москвы сблизил с ней Анкару, Тель-Авив и Эр-Рияд. «Ближневосточные короли» не только обсуждают с Россией будущее Сирии, но и перешли на активное двустороннее сотрудничество, начиная с газопроводов и заканчивая покупкой систем С-400.

Кроме угрозы терроризма и развала Сирии есть и экономическая причина того, почему России нельзя уходить из арабской страны. Восточный берег Средиземного моря – окно Ближнего Востока в мир. Это один из маршрутов китайского «Шёлкового пути». После окончания войны Иран собирается проложить здесь железную дорогу и газопровод. Такие же планы имеются у Катара. Учитывая гигантские запасы газа в Иране и Катаре, Москва не может себе позволить, чтобы все эти транспортные коммуникации пошли мимо неё. На кону не только геополитическое присутствие на Ближнем Востоке, но и лидерство России в европейском газовом рынке.