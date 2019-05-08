Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ядерные мины: что в Киеве хотят заложить на границе с Россией
В Совфеде сочли дипломатическим демаршем решение Ирана по СВПД
Рухани заявил о приостановлении ядерной сделки и дал Европе 60 дней на переговор...
"Кто против?": Соловьев высмеял предложение выдавать украинские паспор...
Главная / В мире

Российская армия в Сирии: Уйти или остаться?

08 мая 2019, 15:54  •  131 • В мире
По опросам Левада-Центра, большинство наших граждан одобряет политику России в Сирии, но хотели бы сворачивания военных операций. Насколько опрос можно назвать объективным и почему России рано уходить из Сирии?
Автор:
Гасанов Камран
Уйти или остаться – вот в чём вопрос. На днях аналитический центр имени Юрия Левады огласил результаты опроса по Сирии.
Согласно статистике, 51% граждан одобряют государственную политику России в Сирии. Однако насчёт военного присутствия население настроено менее оптимистично. 55% опрошенных хотят, чтобы Россия вывела войска из арабской страны. Два года назад этот показатель составлял 49%.
Прежде чем анализировать сам опрос, давайте вспомним, почему Россия присутствует в Сирии.
Что мы делаем в Сирии?
Итак, российские военные находятся в Сирии с сентября 2015 года. Они прибыли туда по приглашению законного сирийского президента Башара Асада и сосредоточены в двух зонах: пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» в Латакии. За время своего нахождения в арабской стране ВКС удалось вернуть под контроль до 70% территории и очистить её от террористов «Исламского государства».
Для трёх с лишним лет пребывания за рубежом это феноменальный результат. Американцы, например, уже почти два десятилетия торчат в Афганистане. Но поддерживаемое США правительство в Кабуле до сих пор воюет с талибами. Повстанцы хозяйничают на половине территории страны.
Избирательная статистика
Поэтому, учитывая результаты российских ВКС, весьма странно, что половина граждан России хотят свернуть военную миссию в Сирии. Такой результат может быть вызван сразу несколькими факторами. Во-первых, надо признать, что Левада-Центр – либеральная структура. А либералы, как известно, выступают против военных операций России за рубежом. Так что надеяться на какую-то другую статистику в этом опросе было бы наивно.
Во-вторых, любой опрос имеет погрешности и весьма избирателен. В зависимости от темы категория и возраст опрашиваемых граждан могут намеренно варьироваться. В каком-то опросе лучше задавать вопросы молодому поколению, в ином – пожилому. Кроме того, в этом, про Сирию, участвовало лишь 1625 человек. Так что говорить этими тысячами от имени 140 миллионов, мягко говоря, необъективно.
Фото: www.globallookpress.com
Третья причина может состоять в том, что голосовавшие против пребывания ВКС в Сирии люди очень мало знают о том, что творится в ближневосточной стране. Этот факт подтверждает и число тех, кто, по опросу «Левады», внимательно следит за событиями в Сирии – всего 13%.
Проблемы Сирии не сводятся к ИГИЛ
Это меньшинство наверняка в курсе, что с уничтожением запрещённой в России ИГИЛ проблемы Сирии не кончились. Часть игиловцев по-прежнему сохранили позиции в восточной провинции Дейр-эз-Зор. На севере страны, в провинции Идлиб, имеется очаг скопления других боевиков из также запрещённой в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшей «Ан-Нусры»). Без российской поддержки Асаду будет не по силам справиться ни с первыми, ни со вторыми.
С другой стороны, на северо-востоке страны всё ещё присутствуют американские силы. При их поддержке местные курдские ополченцы из Сирийских демократических сил (SDF) удерживают 30% сирийской территории за рекой Евфрат. И если Россия вместе с Турцией и Ираном не будет оказывать давление на США и курдов, часть Сирии отделится и превратится в независимый Курдистан.
Фото: www.globallookpress.com
Авторитет в регионе и транспортные коммуникации
С политической точки зрения присутствие России в САР укрепило её позиции на Ближнем Востоке. Разве можно было четыре года назад представить, что президент Турции, премьер Израиля, король Саудовской Аравии и эмир Катара будут выстраиваться в очередь в Кремль? Раньше их главным союзником были Соединённые Штаты. Проблемы региона они решали вместе с Пентагоном.
Теперь же укрепившийся за счёт армии авторитет Москвы сблизил с ней Анкару, Тель-Авив и Эр-Рияд. «Ближневосточные короли» не только обсуждают с Россией будущее Сирии, но и перешли на активное двустороннее сотрудничество, начиная с газопроводов и заканчивая покупкой систем С-400.
Кроме угрозы терроризма и развала Сирии есть и экономическая причина того, почему России нельзя уходить из арабской страны. Восточный берег Средиземного моря – окно Ближнего Востока в мир. Это один из маршрутов китайского «Шёлкового пути». После окончания войны Иран собирается проложить здесь железную дорогу и газопровод. Такие же планы имеются у Катара. Учитывая гигантские запасы газа в Иране и Катаре, Москва не может себе позволить, чтобы все эти транспортные коммуникации пошли мимо неё. На кону не только геополитическое присутствие на Ближнем Востоке, но и лидерство России в европейском газовом рынке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
08 мая 2019, 15:54
Фишинг, вирусы и атаки: Хакеры смогли "умыкнуть" $40 млн у крупнейшей криптовалютной биржи
08 мая 2019, 15:54
Украинские пограничники не смогли опознать место, где Мерзликин нелегально пересёк границу страны
07 мая 2019, 20:09
«Надеются на финансирование от внешних спонсоров»: с чем может быть связана активизация радикалов в Сирии
07 мая 2019, 23:39
Евреи назвали Россию более безопасной для них, чем Евросоюз и США - доклад ЕЕК
07 мая 2019, 23:39
Нет отмены санкций – нет уступок: Иран собирается отказаться от части ограничений по своему ядерному вооружению
07 мая 2019, 23:24
«Надеемся получить до трети мест»: смогут ли евроскептики создать крупнейшую фракцию в Европейском парламенте
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными закон...
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в ...
08 мая 2019, 09:24
"Я бегу и понимаю, что пипец!": Актёр Мерзликин стал украинским "нелег...
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
08 мая 2019, 06:09
Операция "Клоун" в России и почему жена запрещает Зеленскому говорить с Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2019, 19:09
Ура! Путин переходит в наступление на всём Западном фронте!
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
06 мая 2019, 11:54
"Рот ему уже обеззубили": Депутату Украины жёстко ответили на "геноцид" Донбасса
04 мая 2019, 04:39
"Против "Северного потока-2": На Западе озвучили условия для снятия санкций с России
03 мая 2019, 04:54
"Пусть земля горит у них под ногами": В Сети отреагировали на "марш украинского порядка" в центре Одессы
05 мая 2019, 06:39
И спел, и станцевал: Небензя в ООН исполнил песню "На побывку едет молодой моряк"
05 мая 2019, 00:09
"А что сделали вы?": Автора каверзных вопросов Зеленскому загнали в угол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.